Соревнования любителей по сноуборд-фристайлу

Любительские соревнования по сноуборд-фристайлу в формате джем-сессий «CLASH OF SLASH» пройдут в Южно-Сахалинске 25 марта.

Продемонстрировать свои навыки фристайла на горе Парковой (Городуха) смогут все желающие. Для этого организаторы разделили состязания на подгруппы – детские, любительские и профи.

Победители в категориях «Любитель» и «Про» получат сноуборды Joint.

Регистрация на старты проходит в телеграм-канале https://t.me/SERIOUSNOW_snowboarding.

В этот день состоятся розыгрыши подарков, тест лыж и сноубордов.

Детские соревнования начнутся в 10.30. Любители выйдут на старт в 11.20. Награждение победителей в первых двух категориях пройдет в 13.00. Профи продемонстрируют свои навыки фристайла в 13.30, а подведение итогов подгруппы состоится в баре «Vegas».