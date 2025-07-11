Соревнования пятого открытого Кубка ГК «Гидрострой» по теннису вышли на финишную прямую

В предстоящую субботу и воскресенье на кортах городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина и гостиничного комплекса «Санта» участники турнира будут бороться за путевки в финал соревнований.

Всего в возрастной категории 19 лет и старше на корт выйдут более 70 участников. Среди них представители Москвы, Южно-Сахалинска, Подольска, Владивостока, Ярославля, Минска, Находки, Хабаровска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Кейптауна.

Медали разыгрываются в одиночном и парных разрядах среди мужчин и женщин, миксте.

Уже на первом этапе турнира теннисисты подарили болельщикам много захватывающих поединков. Порой каждый гейм превращался в сражение – хитрые розыгрыши, эмоциональные реакции, крики радости и слезы разочарования после поражения. В каждом поединке никто не хотел уступать. И это придало турниру свой неповторимый колорит, за что и любят эту игру настоящие поклонники большого тенниса.

Даже сложно представить, какие по накалу борьбы будут поединки в полуфиналах и финалах Кубка. Каждый год матчи на этой стадии турнира дарили болельщикам океан положительных эмоций. Будем надеяться, не станут исключением полуфиналы и финалы и в этом году.

Полуфинальные поединки пройдут на кортах парка культуры и отдыха и гостиничного комплекса «Санта». Финалы состоятся на кортах гостиничного комплекса «Санта». В случае ненастной погоды финальные поединки пройдут в спортивном комплексе «Гидрострой». Начало теннисных дуэлей в 9.00.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.