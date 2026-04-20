Соседский хлам: можно ли хранить свои вещи в подъезде?

«Припаркованные» на лестничных площадках велосипеды, самокаты, детские коляски или, ещё хуже, брошенный после ремонта строительный мусор. Всё это не просто препятствует проходу жителей, но и нарушает требования пожарной безопасности. Что делать, если ваш подъезд постепенно превращается в нелегальный склад? Об этом мы поговорили с Дмитрием Царюком, советником аналитического управления Государственной жилищной инспекции Сахалинской области.

– Захламлённость подъездов волнует многих. И поскольку одни жильцы плохо знают свои права, а другие – правила пользования общим имуществом, возникают споры. Часто их результатом становится заявление в управляющую компанию или органы власти, где проблема решается наложением штрафа на нарушителя.

В прошлом году мы получили около 20 таких жалоб жителей на своих соседей. По закону складировать какие-либо предметы нельзя. Это нарушает нормы пожарной безопасности, а значит, и безопасность самих жильцов. И управляющая компания обязана за этим следить.

– Но если пройтись по подъездам многоквартирных домов, в большинстве из них мы всё же увидим велосипеды, коляски, самокаты и прочие вещи. Выходит, для многих «закон не писан»?

– Если в помещении есть удобное место, к примеру, под лестницей, где вещи не мешают проходу, не падают на людей, причиняя им травмы, а главное, их нахождение не нарушает пожарную безопасность, занять его можно. Но для этого жильцы должны провести общее собрание. Если владелец хоть одной квартиры выскажется против, вещи нужно убрать. Как правило, большинство жителей договариваются и не доставляют друг другу неудобств. В противном случае обращаются в управляющую компанию.

Её представители должны выписать требование – убрать предмет или передвинуть на безопасное место! Нередко они расклеивают объявления прямо на выставленные в подъезде вещи. Если требование не выполняется в указанный срок, нарушителя штрафуют.

– Какой штраф определён нарушителю?

– Для жильцов сумма штрафа может достигать 15 тысяч рублей. Если выяснится, что управляющая компания не сумела решить вопрос, её также наказывают материально, ведь она должна обеспечить не только комфортные, но и безопасные условия проживания. Здесь штраф может варьироваться от 100 тысяч руб­лей для должностного лица до 300 тысяч для юридического.

Помимо оперативной реакции на жалобы граждан, управляющие компании проводят осмотры подъездов многоквартирных домов два раза в год – весной и осенью. Сотрудники осматривают фасады, стены, лестницы, проходы, проверяют, все ли конструкции в порядке и соблюдены ли жильцами правила пожарной безопасности.

Случалось, что представители управляющей компании были вынуждены подать заявление в пожарный надзор на жильцов, которые не выполняют требования, после чего нарушителей привлекли к ответственности. Но такое происходит редко. Обычно жители откликаются на рекомендации и следят за порядком в своих подъездах. Бывает, что после прогулки дети раскидывают велосипеды и самокаты, и если родители вовремя не объяснят им, что так делать нельзя, им также могут выписать штраф.

Но в последнее время до таких карательных мер уже не доходит. После вывешенного объявления подъезд сразу приводят в порядок. Да и жалоб на соседей заметно поубавилось. Жильцы стараются уважительнее относиться друг к другу и сами решают возникающие проблемы.

– Какие проблемы возникают у жильцов?

– В этом году к нам поступило шесть жалоб по захламлённости подъездов, все они разрешились спокойно. Если провести небольшую статистику, то чаще всего люди обращаются с претензиями всё-таки к управляющим компаниям. На первом месте – плохая уборка (примерно 60 % жалоб), в 35 % писем – просят сделать ремонт, и 5 % обращений приходится на захламление лестничных площадок. Полный ремонт подъездов проводится раз в пять лет, но если в каком-то участке появились разрушения, управляющая компания должна его частично восстановить. К примеру, закрасить разрисованные стены или починить сломанные перила.

– Обычно такие «автографы» остаются после визитов компаний подростков. Любители проводить время на лестничных площадках нередко доводят подъезды до состояния, требующего если не полноценного ремонта, то генеральной уборки. Как быть с ними?

– В этом вопросе скорее помогут органы внутренних дел. Если не удаётся компанию разогнать самим, нужно вызвать участкового, чтобы провёл с подростками беседу. Ведь если не сделать этого, ремонтировать подъезды можно бесконечно. Подать заявку, чтобы привести в порядок подъезд, можно не только придя в приёмную управляющей компании или отправив письмо. Сегодня жители активно используют Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Достаточно авторизоваться в ней и подать заявку онлайн в необходимое ведомство – управляющую компанию или жилищную инспекцию.

Заявок на плохую работу управляющих компаний в жилищную инспекцию поступает много. После их рассмотрения специалисты принимают необходимые меры. К жалобам жителей мы относимся не как к негативу, а как к помощи. Подав своё обращение, сахалинцы обращают наше внимание на те или иные проблемы, которые нужно решить. Кроме этого все комментарии в социальных сетях отслеживает центр управления регионом и распределяет по ведомствам в зависимости от озвученной проблемы.

Добавлю, что у нас круглосуточно работает автоответчик горячей линии. Житель, назвав фамилию и адрес, может озвучить свою проблему. Эти сообщения прослушиваются ежедневно.

Также в Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области можно обратиться через социальные сети и по номеру телефона 7 (4242) 43-24-20.

Беседовала Ксения СИМЧУГОВА.

