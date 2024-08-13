Сошедший сель изменил цвет воды в Александровске-Сахалинском

Жителей райцентра насторожил желтоватый цвет воды из под крана. Такого они давно не припомнят. Поэтому в муниципальный центр управления полетели жалобы.

Как объяснили в мэрии, с повода для паники нет, совсем скоро вода примет обычный свой вид. Употреблять её сейчас можно либо дав ей отстояться, либо прокипятив. Поэтому водопровод не отключали, подвоз во дворы не организовывали.

Как оказалось, причиной всему – сход селя во время дождей возле плотины водозабора на реке Козулинка в черте города. Из-за этого в очистные сооружения попали частицы земли, и фильтры с ними до конца не могли справиться. Их начали промывать. На водозабор вызвали представителя подрядной организации, монтировавшей очистные. Это должно ускорить процесс возвращения к воде нормального цвета.

Владимир Павлов.