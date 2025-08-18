Состоялись первые поединки XII Кубка мэра Южно-Сахалинска по теннису

Матчи проходили в минувшие субботу и воскресенье на кортах городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, спортивного городка гостиничного комплекса «Санта», в СК «Гидрострой», клубе «Хоккайдо». Борьбу за медали вели юные теннисисты в возрасте от 6 до 9 лет. В зависимости от уровня подготовки мальчишки и девчонки выступали в подгруппах «красный», «оранжевый» и «зелёный» мяч.

Необходимо сделать маленькое довольно приятное отступление. Турнир у самых юных спортсменов непроизвольно получил статус международного. Среди участников были представители Республики Кореи и Южно-Африканской Республики.

Первыми завершили спор за подиум участники в подгруппе «красный мяч». Борьба у мальчиков была по-спортивному захватывающей. Фёдор Самарин одержал три победы в трёх матчах и по праву стал обладателем Кубка. Михаил Рабкин в очном поединке уступил победителю со счётом 0:2 и завоевал «серебро». Бронзовой медалью пополнил свою спортивную коллекцию наград Алексей Жук.

Не менее драматичной была борьба в этой подгруппе и у девочек. Мия Зазуля и Таисия Жарких выиграли по два матча, и в одном обе испытали горечь поражения. В поединке между этими спортсменками победу праздновала Мия и, как результат, стала победительницей турнира. Таисия поднялась на вторую ступеньку пьедестала почёта. «Бронза» у Софии Толстоноговой.

В подгруппе «оранжевый мяч» в финальном матче встретились сахалинка Полина Селезнёва и хабаровчанка Милана Никитенко. Полина первый сет выиграла со счётом 4:2, второй – 3:1. Однако, справедливости ради, необходимо заметить, что гостья из Хабаровска показала прекрасный теннис. Каждый розыгрыш завершался в пользу островитянки, что называется, на тоненького. Если бы в финале присуждался приз «Зрительских симпатий», то его увезла бы в родной город Милана. Вместе с тем серебряная медаль и кубок за второе место – достойная награда юной теннисистке. Замкнула тройку призёров Маргарита Севостьянова.

В главном матче за Кубок мэра у мальчиков в этой подгруппе ракетки скрестили Мирослав Чернухин и Спис Винсент (ЮАР). Сахалинец довольно уверенно провёл финал и победил в двух партиях (3:1, 3:0). Мирослав уверенно отыграл все поединки на турнире и по праву стал победителем. В шести проведённых встречах он позволил соперникам выиграть у него всего два гейма. Артур Галиев поднялся на третью ступеньку пьедестала почёта.

В подгруппе «зелёный мяч» у девочек лучшей была Дана Чун. «Серебро» у Елизаветы Кузьменко, «бронзу» выиграла Полина Кутузова. У мальчиков Платон Пузеев поднялся на высшую ступеньку пьедестала почёта, рядом стояли Макар Харченко и Тимофей Бек.

В перерыве между матчами побеседовал с гостьей из Хабаровска Тамарой Никитенко, мамой Миланы, призёра Кубка мэра.

– О вашем турнире мы узнали от тренера Егора Ткача, у которого постигает азы тенниса дочь. Много добрых слов услышали от него об организации Кубка мэра в Южно-Сахалинске. Именно он посоветовал принять участие в этих соревнованиях. Цель была одна: ребёнок должен получать турнирную грамотность, а для этого обязан участвовать не только в домашних турнирах, но и, по возможности, выезжать в другие регионы России. Даже поражения позволяют юному спортсмену получить определённый опыт. Мы решили совместить приятное с полезным. По окончании турнира пробудем на острове ещё два дня, чтобы познакомиться с городом и, по возможности, полюбоваться красотами природы. Что же касается самого турнира, организация прекрасна. Ваш мэр сделал большое дело, став идейным вдохновителем этих соревнований. Одно то, что в борьбе за Кубок участвуют все возрасты (от шести лет и те, кому за семьдесят, с разной спортивной подготовкой), позволяет сделать вывод: основная цель Кубка мэра – популяризация не только тенниса, но и здорового образа жизни среди населения – смело можно сказать, достигнута. Надеюсь, что мы ещё не раз посетим гостеприимный Южно-Сахалинск и примем участие в Кубке мэра. Надеюсь, что к нам подключатся другие родители из Хабаровска, чьи дети занимаются теннисом.

С понедельника в борьбу за Кубок мэра вступят юноши и девушки до 13 и до 17 лет. Матчи проходят на кортах парка культуры и отдыха с 10.00 до 17.00.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.