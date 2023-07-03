Незабываемые матчи подарил болельщикам третий открытый кубок ГК «Гидрострой»

На протяжении семи дней на теннисных кортах южно-сахалинского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, гостиничного комплекса «Санта», в спортивном комплексе «Гидрострой» шли теннисные баталии, в которых за медали и награды боролись не только сахалинские поклонники этого вида спорта, но и гости из 14 городов России.

За неделю проведено 184 поединка в мужских и женских одиночных разрядах, мужских парах. В соревнованиях участвовали один мастер спорта международного класса, более десяти кандидатов и мастеров спорта. Такое количество теннисистов высокого уровня Южно-Сахалинск принимал впервые.

Последние два дня подарили болельщикам незабываемые матчи по своему спортивному накалу и драматизму.

В субботу состоялся финальный поединок у женщин. В главном матче турнира получили право играть Дарья Михайлова (Пятигорск)-Мария Сырмолотова (Хабаровск). Островитянам кандидат в мастера спорта Дарья Михайлова уже знакома. В нынешнем сезоне она выступала в турнире в Южно-Сахалинске и дошла до финала соревнований. Что же касается гостьи из Хабаровска, то юной теннисистке 14 лет, и она впервые принимала участие в соревнованиях на сахалинской земле. Несмотря на свой юный возраст, девушка имеет опыт участия в первенстве ДФО и чемпионате России в своей возрастной категории.

В начале первого сета теннисистки быстро полетели к его финалу. Хорошо работала мощная подача у обеих, делая розыгрыши короткими. И все же дебют матча был за Дарьей Михайловой. Уже в первом гейме она делает брейк, взяв подачу соперницы. Столь неудачное начало нисколько не обескуражило юную спортсменку, и она дала настоящий бой более опытной сопернице во втором гейме. И здесь сказался спортивный опыт и мастерство кандидата в мастера спорта. С большим трудом на больше-меньше Михайлова увеличила счет в первом сете 2:0. Как ни старалась Мария Сырмолотова навязать сопернице свой рисунок игры в матче, порой показывая довольно не по возрасту зрелый теннис, но в этот день Дарья Михайлова выглядела на корте более убедительнее и заслуженно выиграла матч со счетом 2:0 (6:1, 6:1).

Несмотря на поражение в финале, Мария Сырмолотова показала не по годам зрелый теннис. Уверен, что большие победы у девушки впереди и, возможно, не только в родном Хабаровске и на нашем острове, но в турнирах и более высокого уровня.

Открывал заключительный день турнира матч за бронзовую медаль, в котором встретились Валентин Копейкин (Подольск) и Александр Овчаров (Липецк). В этом поединке теннисисты подарили островным поклонникам тенниса настоящий мастер- класс, в котором были мощные первые подачи, заканчивающиеся эйсами или отличным приемом подач соперника, прекрасную игру на задней линии и у сетки. Были головокружительные смеши и реверсы, бэкхенды и кроссы.

Допускали теннисисты двойные и невынужденные ошибки, без которых не обходятся даже матчи мастеров мирового уровня. Если же брать по большому счету, поединок превзошел все ожидания. Около двух часов болельщики наблюдали настоящее теннисное шоу, в котором оба спортсмена выглядели прекрасно. Викторию в этот воскресный день праздновал Валентин Копейкин 2:1 (3:6, 6:4, 6:2).

Следующими на первый теннисный корт «Гидростроя» вышли пары Марк Музыка /Евгений Беляев (оба Владивосток)-Дмитрий Перевощиков (Ижевск)/Руслан Бухарин (Хабаровск). И в этом противостоянии пары бились за право подняться на третью ступеньку пьедестала почета. Болельщики ождали «огненный» теннис, но то, что продемонстрировали эти мастера ракетки, превзошли все самые смелые ожидания. Около двух часов присутствующие в зале наблюдали настоящее теннисное шоу.

Поначалу матч развивался так, как и положено при встрече примерно равных по классу соперников. Каждый брал свою подачу, при этом односторонних геймов не было, игра постоянно держала в напряжении и участников, и зрителей. До бесконечности так продолжаться не могло, и чуть-чуть точнее и удачливее на завершающих стадиях своих атак в этот день оказалась пара Перевощиков/Бухарин. Она и праздновали победу в матче 2:0 (6:3, 6:2).

Самым же ожидаемым в воскресный день был поединок за золотые медали пар Никита Завгородько (Тула)/Яков Мазин (Южно-Сахалинск)-Семён Якушев (Южно-Сахалинск)/Сергей Коротюк (Москва). Здесь необходимо сделать небольшое отступление. У сахалинских поклонников мяча и ракетки, судя по всему, появился свой теннисный кумир. Двенадцатилетний Яков Мазин завоевал сердца болельщиков не только своей обаятельной улыбкой, но и не по возрасту отличной игрой на корте.

Юное дарование обладает сумасшедшей энергией. Он просто завораживает своей работой ног, подвижностью, желанием успеть за каждым мячом. Атаки он строит через активные удары, готовит себе удобный мяч для атаки, постоянно меняет ритм. На второй подаче он близко входит в корт и зачастую выигрывает на этом очки. Поэтому не случайно Яков является двукратным победителем первенства ДФО среди одиночников до 13 лет и старше 15 лет. В свою богатую коллекции спортивных наград в этом году он добавил и серебряную медаль первенства Росси, выступая в паре с ФилиппомСмирновым (Ярославль), в первой категории до 15 лет. На сегодняшний день наш юный земляк занимает шестую строчку в рейтинге лучших теннисистов страны до 13 лет и третью среди пар.

Открывал матч на подаче Никита Завгородько, и соперник смог выиграть этот розыгрыш 0:15. Маленькая неудача в дебюте нисколько не расстроила пару Завгородько/Мазин, и они смогли в упорной борьбе взять первый гейм 1:0. Соперник не остается в долгу и ответил тем же, взяв свою подачу 1:1. Забегая вперед, необходимо отметить, что на протяжении всего матча всей геймы решались в пользу одного из дуэтов, когда счет был равным. Такая игра требовала от участников высокого спортивного напряжения, которое отнимает большое количество физических и моральных сил.

На подаче Якова Мазина пара Якушев/Коротюк делает брейк. И выходит вперед 2:1. Дальше больше. На подаче Семена Якушева счет 40:0, и, казалось, в этом гейме Завгородько /Мазину «баранки» не избежать. Однако, Никита и Яков смогли догнать беглецов 40:40, и болельщики надеялись, что на кураже они сделают обратный брейк. Розыгрыш решающего очка получился длинным и красивым, но невынужденная ошибка Никиты Завгородько — и 1:3 в первом сете. Это обстоятельство не выбило из «седла» пару из Завгородько-Мазин..И они сокращают счет в партии 2:3.

Соперник на своей подаче вновь увеличивает разрыв в счете 4:2. Завгородько/Мазин на подаче Якова выигрывают гейм 3:4. Дальше в этой партии была упорная борьба в каждом гейме, но спортивная фортуна отворачивается от одних и благосклонна к другим. Результат первого сета 6:3 в пользу Семена Якушева/Сергея Коротюка.

Вторая партия матча по своему напряжению и красоте игры не отличалась от первой. Запомнилась она болельщикам тем, что пара Якушев/Коротюк постоянно вела в счет 1:0, 2:1, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, а их соперники Завгородько/Мазин на своей подаче сравнивали счет. На тай-брейке, когда решалась не только судьба сета, но и матча Никита и Яков вырываются вперед 5:0. И помогли им в этом соперники.

Вначале Сергей Коротюк на своей подаче делает двойную, а затем две двойных допускает Семён Якушев. До желанной победы в сете необходимо паре Завгородько/Мазин выиграть два розыгрыша, но соперник не сдается и сокращает счет 6:3.

И все же последнее слово в этой партии было за Яковом Мазиным, который отличным смэшем установил победный счет в сете 7:3 и 1:1 в матче. А еще в этой партии у Якова сдали нервы, после допущенной невынужденной ошибки, и он не только бросил ракетку на корт, но и выбросил ее на соседний.

Надо справедливо отметить, что никто и не говорил, что у сахалинца ангельский характер на корте. Как и у любого теннисного тинейджера, его срывы понятны и предсказуемы. Главное, уметь их преодолеть. И Яков с этим вчера справился на «отлично», что и показал он своей игрой в дальнейшем.

На тай-брейке матч достиг такого накала, что казалось не только ракетки от этого напряжения начнут плавиться, но и мячи. Счет напоминал русские качели вместе с американскими горками. На подаче Якушева, когда на табло был счет 2:2, пара Завгородько/Мазин делает брейк и выходит вперед 4:3. Дальше счет меняется 4:4 и 4:5 в пользу сахалинца и туляка. Соперник не сдается и вот уже 6:5 в пользу Якушева/Коротюка. На подаче Завгородько вновь меняется лидер 7:6. Якушев прекрасно подает, длительные розыгрыши и на табло 8:7 в пользу Якушев/Коротюк. Свою подачу Яков Мазин не только отлично подал, но завершил отличным кроссом 8:8. И все же последнее слово оставил за собой мастер спорта Сергей Коротюк. В решающий момент матча он, благодаря своему опыту, дважды заставил допустить невынужденные ошибки пару Завгородько/Мазин 10:8 в сете и 2:1 в матче.

Завершался турнир финалом одиночниковТеймураз Габашвили-Иван Лютаревич (оба Москва). В этом матче поклонники большого тенниса были свидетелями игры, что называется с большой буквы. Оба участника матча показали на столько силовую и мощную игру, что стало наглядным уроком островитяном, куда надо стремиться, чтобы на равных бороться на кортах с сильнейшими теннисистами, которые приезжают на Сахалин для участия в турнирах.

Подобные матчи лучшие мастер-классы, не только для молодежи, но продвинутых взрослых любителей тенниса. Что же касается спортивной составляющей этого финального матча, то сенсации не случилось. Мастер спорта международного класса, многократный участник турниров большого шлема Теймураз Габашвили выиграл 2:0 (6:3, 6:0). Несмотря на «баранку» во втором сете, счет не отражает накал борьбы. Победа в трех геймах решалась на больше-меньше.

Игорь Карпук.

Фоторепортаж автора.