Состоялся второй телемост между сахалинскими бойцами на Донбассе и их семьями

Участники специальной военной операции, призванные из Холмского и Макаровского районов, пообщались с женами, детьми и родителями по видеосвязи. С просьбой организовать телемост между Сахалином и Шахтерском Донецкой Народной Республики к губернатору Валерию Лимаренко обратились родственники бойцов из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава региона поддержал предложение и поручил сделать такое общение регулярной практикой.

Фото: скриншот с видео https://t.me/limarenko_official
Фото: скриншот с видео https://t.me/limarenko_official

– Доча, привет, моя хорошая! Люблю тебя сильно, солнышко мое, и скучаю очень. Скоро папа приедет. 12 мая уже прилечу, отпуск дали, – поприветствовал свою маленькую дочку боец из Макарова.

– Ева не понимает еще, что ты в телевизоре, – улыбнулась теща сахалинского защитника. – Давай приезжай скорее! Ты вроде не похудел. Сложно вам там?

– У нас ненормированный рабочий день. Подъем может и в два часа ночи быть. Но в общем у нас все хорошо. Работа есть работа, – ответил боец.

Еще один защитник из Макарова благодаря телемосту увиделся с женой, сыном и мамой. Боец рассказал, что на Донбассе сейчас холодно и промозгло, несколько дней идут дожди. Семья поинтересовалось, хватает ли им еды и воды.

– Про питание даже не спрашивайте. В три раза лучше, чем дома, – рассмеялся боец.

– Недавно пацаны с Сахалина привезли колбасы, сыры, майонез, сладости. Столько всего – хоть вам отправляй. И у меня хорошие новости. В отпуск документы пришли на 23 июля. Передвинули пораньше. Время быстро бежит, так что скоро дома буду. Мамулечка, не плачь!

Фото: скриншот с видео https://t.me/limarenko_official

По видеосвязи смогли увидеться со своими родными также два защитника из Холмского района. Большая семья одного из них спросила, как передать бойцу посылку из дома.

– Не переживайте, родные, у меня все есть. Одет, обут, кормят хорошо. Не хватает только больше общения с вами, – ответил холмчанин.

– Так рады, что увидели тебя, – сказала мама сахалинского героя. – Сегодня Татьяна Леонидовна, твоя учительница, передала привет. Вообще все знакомые переживают за тебя и за наших ребят. Пускай все скорее закончится. А пока защищай нашу любимую Родину, будь достойным сыном, мужем, папой, братом. Самое главное – береги себя и будь осторожен. Очень ждем тебя!

Отец защитника из села Правда рассказал сыну, что его отпустили с работы пораньше, узнав о телемосте.

– Все очень поддерживают тебя и называют героем, – передал отец. – Достается вам там?

– Достается. Но им больше, – улыбнулся боец и сказал, что скоро будет дома.

Фото: скриншот с видео https://t.me/limarenko_official

В области организована работа по оказанию персональной помощи участникам СВО и их семьям. Из островного региона в зону спецоперации по заявкам военных отправляют обмундирование, технические средства, бытовые вещи, продукты, медикаменты. По инициативе Валерия Лимаренко партия «Единая Россия» в рамках проекта «Сопричастность» организует сбор и отправку продовольственных и непродовольственных грузов, писем бойцам от жителей области, а также видеоприветы с фронта, концерты островных артистов на Донбассе.

Фото: скриншот с видео https://t.me/limarenko_official

Семьям бойцов предоставляют денежные выплаты, помогают в трудоустройстве и обучении, получении медицинской помощи и реабилитации, устройстве детей в школы и детские сады, обеспечении топливом, ремонте жилья и решении других вопросов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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