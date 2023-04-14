Состоялся второй телемост между сахалинскими бойцами на Донбассе и их семьями

Участники специальной военной операции, призванные из Холмского и Макаровского районов, пообщались с женами, детьми и родителями по видеосвязи. С просьбой организовать телемост между Сахалином и Шахтерском Донецкой Народной Республики к губернатору Валерию Лимаренко обратились родственники бойцов из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава региона поддержал предложение и поручил сделать такое общение регулярной практикой.

– Доча, привет, моя хорошая! Люблю тебя сильно, солнышко мое, и скучаю очень. Скоро папа приедет. 12 мая уже прилечу, отпуск дали, – поприветствовал свою маленькую дочку боец из Макарова.

– Ева не понимает еще, что ты в телевизоре, – улыбнулась теща сахалинского защитника. – Давай приезжай скорее! Ты вроде не похудел. Сложно вам там?

– У нас ненормированный рабочий день. Подъем может и в два часа ночи быть. Но в общем у нас все хорошо. Работа есть работа, – ответил боец.

Еще один защитник из Макарова благодаря телемосту увиделся с женой, сыном и мамой. Боец рассказал, что на Донбассе сейчас холодно и промозгло, несколько дней идут дожди. Семья поинтересовалось, хватает ли им еды и воды.

– Про питание даже не спрашивайте. В три раза лучше, чем дома, – рассмеялся боец.

– Недавно пацаны с Сахалина привезли колбасы, сыры, майонез, сладости. Столько всего – хоть вам отправляй. И у меня хорошие новости. В отпуск документы пришли на 23 июля. Передвинули пораньше. Время быстро бежит, так что скоро дома буду. Мамулечка, не плачь!

По видеосвязи смогли увидеться со своими родными также два защитника из Холмского района. Большая семья одного из них спросила, как передать бойцу посылку из дома.

– Не переживайте, родные, у меня все есть. Одет, обут, кормят хорошо. Не хватает только больше общения с вами, – ответил холмчанин.

– Так рады, что увидели тебя, – сказала мама сахалинского героя. – Сегодня Татьяна Леонидовна, твоя учительница, передала привет. Вообще все знакомые переживают за тебя и за наших ребят. Пускай все скорее закончится. А пока защищай нашу любимую Родину, будь достойным сыном, мужем, папой, братом. Самое главное – береги себя и будь осторожен. Очень ждем тебя!

Отец защитника из села Правда рассказал сыну, что его отпустили с работы пораньше, узнав о телемосте.

– Все очень поддерживают тебя и называют героем, – передал отец. – Достается вам там?

– Достается. Но им больше, – улыбнулся боец и сказал, что скоро будет дома.

В области организована работа по оказанию персональной помощи участникам СВО и их семьям. Из островного региона в зону спецоперации по заявкам военных отправляют обмундирование, технические средства, бытовые вещи, продукты, медикаменты. По инициативе Валерия Лимаренко партия «Единая Россия» в рамках проекта «Сопричастность» организует сбор и отправку продовольственных и непродовольственных грузов, писем бойцам от жителей области, а также видеоприветы с фронта, концерты островных артистов на Донбассе.

Семьям бойцов предоставляют денежные выплаты, помогают в трудоустройстве и обучении, получении медицинской помощи и реабилитации, устройстве детей в школы и детские сады, обеспечении топливом, ремонте жилья и решении других вопросов, сообщает пресс-служба регионального правительства.