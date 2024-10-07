Состязались душевно, по-матерински. «Островитянка семейная» прошла на сцене концертного зала «Центральный» в Поронайске

В популярном конкурсе блистали талантами десять многодетных мам из Южно-Сахалинска, Поронайского, Макаровского, Холмского, Долинского, Охинского, Углегорского и Тымовского районов.

Конкурсная программа включала три испытания. Первым делом нужно было представить своё видеоэссе «Всё начинается с любви…». Следующим номером – визитка «В чём сила семьи?» с видео-фотопрезентацией конкурсантки. И под занавес творческий конкурс домашних заданий «Семья – это дом, где смеётся душа» с песнями, музыкальными мини-спектаклями, танцами. Все достойно справились с заданиями.

Конкурс «Островитянка» – инициатива по-настоящему народная. Он проводится с 2012 года в Поронайске и за это время «подрос» до межмуниципального уровня. Автор этой инициативы – председатель районного собрания и по совместительству – местного отделения Союза женщин России Виктория Кривошеева.

– Сначала конкурс был районного масштаба, – рассказала «Советскому Сахалину» Виктория Кривошеева. – Но в 2017 году было решено пригласить участниц из других муниципалитетов. Начиная с 2019 года конкурсы стали тематически привязаны к названию того или иного года. Например, в Год театра – тема театральная, народной культуры – народно-культурная, ну и так далее. В этом году, носящем название Года семьи, тема семейная. В качестве девиза выбрали строчку из стихотворения Роберта Рождественского «Всё начинается с любви».

К участию приглашались семьи, в которых воспитывается как минимум трое детишек, включая приёмных. Особо отличилась семья Черкасовых из Тымовского района, в которой растут семь детей!

Обычно конкурсанты едут не в одиночестве, а со своими группами поддержки. Например, из Макарова на большом автобусе, предоставленном организаторами, в Поронайск приехало четыре десятка болельщиков и фанатов.

Почётными гостями стали председатель региональной думы Елена Касьянова, в также областные депутаты Наталья Захарчук и Александр Болотников. Оценивало выступления конкурсантов жюри, в которое вошли представители регионального министерства соцзащиты.

Участникам-победителям полагаются призы. Главный приз – трёхдневная поездка в Москву с оплатой проезда. На этот раз в столицу отправится Анна Гуряшина из Макаровского района.

Можно определённо сказать, что в следующем году конкурс обязательно состоится, а вот какая будет задана тема – пока неизвестно, ждём официального названия года!

Никто из выступавших не был обделён вниманием, «островитянки» получили цветы и подарки от организаторов – регионального отделения Союза женщин России и администрации Поронайского района.

Владимир СЛАВИН.