Состязания сильнейших легкоатлетов России завершились на Сахалине

С 28 февраля по 3 марта Южно-Сахалинск принимал чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Впервые национальный турнир провели на Дальнем Востоке.

Соревнования проходили по госпрограмме «Спорт России», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Около 300 легкоатлетов из 57 регионов страны собрались в стенах нового легкоатлетического манежа в Южно-Сахалинске.

Программа чемпионата включала 12 дисциплин. Финальные награды разыгрывали в беге на 200 метров и 1500 метров и эстафете 4х400 метров среди мужчин и женщин. На трибуне в числе болельщиков были губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков.

– Благодарю за то, что оказали нашему региону доверие провести чемпионат России. Для нас это историческое событие, – отметил Валерий Лимаренко.

— Несколько лет назад на Сахалине проходило около 30 мероприятий всероссийского и международного уровня в год, в этом году их будет 50, а в следующем – 60. Это не просто цифры – за ними стоит развитие спортивной инфраструктуры. Легкоатлетический манеж построен на десятилетия вперед, как и другие объекты на островах. Сахалинская область готова и в дальнейшем становиться площадкой для крупнейших стартов. Будем создавать все условия, чтобы было комфортно спортсменам, тренерам, организаторам.

Переезд национального чемпионата на Сахалин подтвердил высокий уровень спортивной инфраструктуры в островном регионе и готовность принимать крупнейшие старты.

Передовой легкоатлетический манеж, который открыли в декабре 2025 года в Южно-Сахалинске, соответствует международному уровню. Здесь установлены современные системы электронного хронометража и измерительные приборы. Обустроены шесть круговых беговых дорожек длиной 200 метров, восемь прямых дорожек по 60 метров и две разминочные – по 100 метров. Оборудованы секторы для толкания ядра, метания копья, прыжков в длину и высоту, а также яма для прыжков с шестом.

– Хочу поблагодарить правительство Сахалинской области и губернатора лично за помощь в организации этого большого спортивного события , – прокомментировал Петр Фрадков. — Первый раз в истории советской и российской легкой атлетики чемпионат России проходит на Дальнем Востоке. Также хочу отметить достижения легкоатлетов на чемпионате. К примеру, Илья Телькунов в тройном прыжке установил личный рекорд и теперь возглавляет европейский рейтинг. Результаты очень хорошие, хотя сезон только начинается, и ребята набирают форму.

В чемпионате приняли участие многие именитые атлеты. Так, сильнейший многоборец страны, чемпион России и игр БРИКС Степан Кекин завоевал золото и на Сахалине. По итогам выступления в семиборье спортсмен из Омска вошел в топ-5 европейского рейтинга сезона и топ-10 – мирового.

Один из главных фаворитов турнира – чемпион мира, золотой призер Юношеских Олимпийских игр и многократный чемпион России Данил Лысенко – также поднялся на первую ступень островного пьедестала. Спортсмен признался, что надеялся показать лучший результат в прыжках в высоту.

– 2,34 метра должен был взять. По технике все супер было до 2,32, потом не справился с эмоциями. С радостью еще поучаствовал бы в стартах на Сахалине. Южно-Сахалинск очень понравился. Успели даже съездить погулять к морю. Манеж классный! Просторный, большой, новый и красивый. И прыжки здесь хорошие получаются – это самое важное для меня. Поддержка с трибун тоже была невероятная. Мне очень помогло, – поделился легкоатлет.

Островной регион на чемпионате представляли восемь легкоатлетов, в их числе двое членов юниорской сборной страны. В беге на 60 метров в полуфинал пробился Михаил Кожаров, а на 200 метров – Кирилл Кожухов. В тяжелейшей схватке сахалинцы уступили соперникам. Для них эти старты стали важнейшей мотивационной ступенькой к будущим победам, отметили в минспорте региона.