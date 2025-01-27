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Сотни островитян бесплатно занимаются в спортивных залах по «Карте сахалинца»

Всё больше сахалинцев и курильчан серебряного возраста выбирают здоровый образ жизни и присоединяются к проекту «Сахалинское долголетие». Во всех районах области открыты разные площадки для насыщенного, активного и интересного досуга людей в возрасте 55+.

В Южно-Сахалинске на базе учреждения «Спортивный город» для людей старшего поколения проводят бесплатные тренировки по мини-волейболу, настольному теннису, плаванию, аэробике, йоге, дартсу, стрельбе. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов. Площадки для таких активностей расположены не только в центральной части Южно-Сахалинска, но и в планировочных районах: Новоалександровске, Луговом, Дальнем. Пенсионеры в Южно-Сахалинске более 90 тысяч раз за год посетили спортивные занятия.

Присоединиться к проекту «Сахалинское долголетие» может любой житель Сахалина и Курил в возрасте 55 лет и старше. Для этого необходимо иметь «Карту сахалинца». Сегодня участниками проекта стали более 41 тысячи сахалинцев и курильчан серебряного возраста, сообщила пресс-служба правительства области.

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