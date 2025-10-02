Сотрудники администрации Южно-Сахалинска рассказывают как подключить газ

Специалисты департамента городского хозяйства проводят активную информационную работу с населением по вопросам газификации. Особое внимание уделяется районам, где горожане только ожидают подключения к голубому топливу.

Так, в переулках Ягодном, Рябиновом и Берёзовом во Владимировке завершены работы по строительству газораспределительных сетей. По информации АО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск», в ближайшее время они будут сданы в эксплуатацию. Планируется, что голубое топливо появится в этом районе до конца осени.

Запуск газа позволит подключить дополнительно 45 домовладений. Первыми воспользоваться голубым топливом смогут те, кто подготовил свои дома к приёму газа: 11 собственников уже полностью завершили необходимые работы, в 12 домовладениях ведётся монтаж оборудования.

Южносахалинцам, которые ещё не приступили к подготовке домов, администрация города оказывает информационную поддержку. Специалисты отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства обходят дома. Жителям рассказывают об оформлении необходимой документации, а также вручают информационные памятки, где в деталях изложены процедура подключения, необходимый перечень документов, условия получения компенсационных выплат.

– Наша задача – сделать процесс газификации максимально простым и понятным для каждого. Мы оказываем помощь на всех этапах, начиная от сбора и оформления заявок в «Газпром» и заканчивая консультациями по работе с подрядчиками и заключением договора на поставку газа. То есть это и оформление документации, и консультативная помощь, как взаимодействовать с подрядными организациями, и информация о мерах поддержки, – отмечает начальник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Александр Комлев.

КСТАТИ

По программе догазификации для жителей действуют меры поддержки. Так, компенсация за строительно-монтажные работы составляет 180 тысяч рублей. Отдельным категориям граждан предусмотрена компенсация до 65 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, её размер возрос в августе текущего года.

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Обратиться к специалистам можно и лично по адресу: пр. Мира, 64а, кабинет № 106. Также подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города.

К СВЕДЕНИЮ

Администрация города Южно-Сахалинска при активной поддержке правительства области реализует программу по обеспечению жителей доступным и экологичным топливом. Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин уделяют этому направлению особое внимание, так как газификация не только делает проживание комфортнее, но и вносит вклад в улучшение экологии муниципалитета. Программа действует при поддержке партии «Единая Россия». Каждый новый этап программы — это конкретный шаг к созданию более комфортных условий для жителей. Это приоритеты, определённые Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.