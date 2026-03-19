Сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинска устроила для жены военнослужащего необычную акцию

Накануне в чат-бот аэровокзала поступило сообщение. Молодой человек, который сейчас находится в зоне боевых действий, рассказал, что совершил серьёзную ошибку и находится на грани развода. Прилететь сам он не может — и попросил о единственном: включить для жены песню с извинениями, пока она будет в аэропорту.

Команда аэровокзала решила сделать больше. Для пассажирки Рузили подготовили полноценную программу с музыкой и участием ведущего: перед выходом на посадку в самолет ей передали слова мужа — о любви, об ошибках и о готовности меняться. Пассажиры тоже стали частью акции.

Мероприятие прошло тепло и позитивно. Реакция Рузили и пассажиров — лучшее подтверждение того, что аэропорт может быть не только точкой на маршруте, а местом, где случаются важные моменты в жизни.