Сотрудники строительной отрасли Сахалина отмечены государственными наградами

Статс-секретарь – замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек отметил высокие и качественные показатели строительной сферы островного региона. Труд островных сотрудников строительной отрасли и ЖКХ поощрили федеральными почетными знаками и благодарностями.
– Я сегодня впервые посетил Южно-Сахалинск и могу отметить сплоченную работу правительства и бизнеса с жителями города. Развиваются абсолютно все сферы. Мы видим высокие результаты в строительной отрасли – реализуются программы расселения аварийного фонда, проекты по вводу жилья, на высоком уровне отрабатываются федеральные и региональные программы. Это большой труд, большая работа, и я искренне хотел бы сказать спасибо каждому из вас, ведь это общее дело, – отметил Муценек.
Звание «Почетный строитель России» присвоено начальнику отдела финансового обеспечения и контроля министерства строительства области Оксане Михлик. Почетным знаком министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России отмечен министр строительства островного региона Алексея Колеватых.
Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства поощрены референт финансового отдела министерства ЖКХ области Юлия Бочарова, начальник отдела правового обеспечения и контрольно-надзорной деятельности регионального министерства строительства области Елизавета Орлович, начальник отдела жилищных программ министерства строительства Виталий Илькин, ведущий аналитик отдела коммунальной инфраструктуры и топливных ресурсов министерства ЖКХ области Вячеслав Цой и главный специалист государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ в сфере ЖКХ» области Татьяна Загоровская, сообщает пресс-служба регионального правительства.