Сотрудники строительной отрасли Сахалина отмечены государственными наградами

Статс-секретарь – замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек отметил высокие и качественные показатели строительной сферы островного региона. Труд островных сотрудников строительной отрасли и ЖКХ поощрили федеральными почетными знаками и благодарностями.

– Я сегодня впервые посетил Южно-Сахалинск и могу отметить сплоченную работу правительства и бизнеса с жителями города. Развиваются абсолютно все сферы. Мы видим высокие результаты в строительной отрасли – реализуются программы расселения аварийного фонда, проекты по вводу жилья, на высоком уровне отрабатываются федеральные и региональные программы. Это большой труд, большая работа, и я искренне хотел бы сказать спасибо каждому из вас, ведь это общее дело, – отметил Муценек.