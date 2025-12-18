Сотрудники южно-сахалинского аэропорта подготовили для отправки в зону СВО ещё один автомобиль – Honda CR-V

Её передал неравнодушный житель областного центра. Механики буквально возродили «японку»: провели масштабные сварочные работы, полностью заменили ходовую часть, отремонтировали двигатель и привели в идеал кузов.

Видео с VK Регион-65 | Сахалин.

Автомобиль окрашен в надёжный камуфляж краской «Титан», которая защитит его от царапин и внешних воздействий.

Образно говоря, этот подарок – один из многих ручейков, которые сливаются и образуют непрерываемый поток помощи, идущий с Сахалина к нашим бойцам. Гуманитарный груз в ту сторону еженедельно отправляется из авиагавани областного центра. Работа в тылу кипит круглосуточно. Пожертвования на закупку необходимого на передовой имущества идут со всей области. И так будет продолжаться до полной победы.

Антон СМОЛЯКОВ.