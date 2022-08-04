Сотруднику ГИБДД, задержанный за 13 взяток, может лишиться свободы на 8 лет

Прокуратурой Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской области. Он обвиняется в совершении 13 преступлений, связанных с получением взяток, а именно по двум эпизодам мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и одиннадцати эпизодам получения взятки за совершение незаконных действий (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Факты преступной деятельности были выявлены сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области в ходе оперативных мероприятий.

По результатам проведенного отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области расследования установлено, что обвиняемый в течение двух лет получал взятки от 10 до 20 тыс. рублей за принятие практического экзамена по вождению транспортным средством без объективной оценки навыков сдающих. «Заработав» на этом не менее 240 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Южно-Сахалинский городской суд.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

Взяткодатели также стали фигурантами уголовных дел и привлечены к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба прокураторы области.