Совет Федерации на заседании одобрил закон, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.

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