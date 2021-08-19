«Советский Сахалин» – дипломант всероссийского конкурса

Редакции издания присужден диплом конкурса «10 лучших газет России» – за организацию эффективной деятельности веб-сайта региональной газеты. Это одна из многочисленных наград за 96-летнюю историю «Советского Сахалина».

Конкурс «10 лучших газет России» – самый престижный профессиональный творческий конкурс. Его проводит Союз журналистов России.

В первой половине сентября в Сочи на ежегодном медиафоруме «Вся Россия-2021» состоится торжественное вручение наград. Редакцию газеты «Советский Сахалин» на нем будет представлять главный редактор Татьяна Вышковская.

Ирина Новикова.