«Советский Сахалин» объединяет читателей по всему миру

Мы гордимся не только своей вековой историей, но и уникальной аудиторией, объединяющей десятки стран мира. Несмотря на географическую привязку в названии, анализ данных о читательской активности показал, что интернет-версия нашего издания выходит далеко за рамки региона. Где же нас читают в сети?

Лидирующие позиции в списке читателей, безусловно, принадлежат России – 95,5%. Интерес к «Советскому Сахалину» проявляют в самых разных уголках страны: от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Дагестана.

Первое место по количеству интернет-читателей среди регионов России у Москвы и Московской области. На втором – островной регион, следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Саха (Якутия), Краснодарский и Приморский края, Свердловская и Нижегородская области… Наша газета собирает аудиторию по всей стране.

За пределами России «Советский Сахалин» читают жители стран СНГ. Например, Республика Беларусь занимает второе место в общем списке стран после России.

Интерес к контенту газеты проявляют жители США, Германии, Финляндии, Китая, Сингапура, Нидерландов, Франции, Великобритании, Израиля и Турции… Наши соседи — Япония и Южная Корея — в лидерах просмотров публикаций «СовСаха». Даже жители стран Африки находят время заглянуть на интернет-площадки газеты.

В 1925 году газета создавалась как инструмент для информирования местных жителей небольшого острова. Тогда никто не мог представить, что спустя столетие аудитория издания распространится на весь земной шар.

Островная газета не просто живёт в эпоху интернета, она становится частью глобальной истории.

Елена КУЛИКОВА.