«Советский Сахалин» передал защитникам Родины аптечки, собранные журналистами

Премию федерального правительства, присуждённую газете «Советский Сахалин» как одной из лучших российских СМИ, журналисты решили потратить на тактические аптечки для защитников Отечества. Из 100 аптечек часть передали бойцам, отправлявшимся на СВО. А оставшиеся повезли на полигон, где готовят к военной службе солдат-срочников.

Сталин и Пломба

Утро выдалось по-осеннему пасмурным, временами дождило, но в самый ответственный момент дождик закончился, посветлело, непогода на время «взяла тайм­аут». На полигон отправляемся на двух авто – всем журналистским коллективом.

У контрольно-пропускного пункта нас встретил могучий танк ИС-2, установленный на постаменте. Буквенная аббревиатура расшифровывается просто: «Иосиф Сталин». Машины этой модификации приняты на вооружение осенью 1943 года, первый бой фашистам дали в начале 1944 года. В армии эти боевые машины служили до девяностых годов, с начала 60-х использовались в основном как стационарные долговременные огневые точки. Тяжёлый танк и сегодня выглядит очень даже внушительно!

При взгляде на танковую башню подумалось: где-то такие уже приходилось видеть – уж не на морском ли побережье в окрестностях Стародубского? Танковые башни на пляжах теперь стали туристической достопримечательностью, на их фоне любят фотографироваться отдыхающие…

Эти любопытные ассоциации были прерваны двумя обстоятельствами. Незаметно ко мне подошла и улеглась калачиком собака средних размеров с чипом на ухе – как выяснилось, обитательница полигона. Военные подкармливают дружелюбную четвероногую и прозвали её Пломбой из-за чипа.

После проведения формальностей на КПП проезжаем на полигон.

Осторожно, танки!

Дорога как дорога – грунтовка, отсыпанная щебнем. Только дорожные знаки другие, отличаются от гражданских. Вот квадратное напоминание: «Стой, стреляют! Проезд и проход запрещён!». А тут – треугольное предупреждение с красной каёмкой и табличкой под ним: «Осторожно, танки!».

Прибыли в расположение – тут своя наглядность. На дощатых стенах баннеры: «Наше дело правое – победа будет за нами!», «Изучить военное дело Родина-мать велела!».

Здесь идёт активная боевая подготовка, военнослужащих по призыву учат всем азам военного дела. График на полигоне напряжённый: вождение боевых машин, огневая и инженерная подготовка, занятия по тактической медицине и военной топографии, отработка умений и навыков по обращению с дронами.

Отслужите Родине и оставайтесь на острове

Визит журналистов «Советского Сахалина» скорректировал распорядок полигона, офицеры объявили общее построение. Главный редактор газеты Татьяна Вышковская сообщила молодым ребятам в военной форме цель приезда корреспондентов:

– Привезли аптечку каждому. Дай Бог, чтобы она не пригодилась, пусть будет на всякий пожарный. Вместе с аптечкой передаём визитку с контактами редакции. Пишите, звоните, мы берём вас под своё крыло, готовы помогать с решением возможных проблем. Кроме этого, каждому бойцу вручаем сладкий подарок – по шоколадке, чтобы поднять настроение в пасмурный день! Передаём несколько выпусков «Советского Сахалина»: читайте сами, делитесь с товарищами. Наша газета рассказывает об островах, их достопримечательностях, людях, живущих на Сахалине и Курилах. Среди вас есть ребята из других регионов, они обязательно откроют для себя много нового. А после службы могут остаться жить и работать в островной области!

У солдат позади три месяца подготовки «в полях», за это время повзрослели, возмужали. Лица у них серьёзные, сосредоточенные, но просьбу фотокорреспондента улыбнуться выполняют охотно. А некоторые при этом ещё и гримасничают, забавно надувая щеки… ещё совсем пацаны!

Не волонтёры, а добровольцы

Ирина Губанова не любит термин «волонтёр», она называет себя добровольцем. Уже несколько лет вместе с товарищами – такими же неравнодушными гражданскими специалистами – она помогает освоить навыки тактической медицины бойцам, обучающимся на полигоне в сахалинских сопках.

– С начала мобилизации мы с учителем ОБЖ из южно-сахалинской школы № 3 Юлией Белошицкой и медбратом городской больницы Романом Юдиным в свободное время обучали мобилизованных, – вспоминает инструктор Ирина. – Когда подготовленные бойцы отправились в зону СВО, на курсы пошли контрактники, добровольцы, cрочники.

Сейчас Ирина Губанова работает в городской структуре, отвечающей в том числе и за гражданскую оборону. Параллельно обучает сахалинцев в ДОСААФ по проекту «Будь готов».

Аптечки от «Советского Сахалина», по её мнению, укомплектованы очень удачно – в них всё, что может пригодиться бойцу, получившему травму. И главное – ребята уже умеют всем этим пользоваться.

И санитары, и стрелки

Вместе с Ириной с бойцами занимается Роман Юдин – медбрат-анестезиолог из городской больницы. Ирина объясняет: Роман только что отстоял смену в двое суток, но всё равно приехал, чтобы провести занятие.

– Два года живём в таком режиме, – Ирина не жалуется, а гордится отношением к делу. – В этом потоке бойцов ребята подобрались очень хорошие: светлые, мотивированные. У них сразу братство организовалось – если боец пропустил что-то из моих занятий, выполняя обязанности по службе, товарищи помогают ему нагнать учебный материал.

Какая-то часть ребят, прошедших подготовку у Ирины, Юлии и Романа, может выполнять обязанности санитара-стрелка. Помимо ведения боя, они смогут оказать сослуживцу первую помощь, пока пострадавший не попадёт в руки медика.

В решении этой задачи ему как раз и должна помочь аптечка «Советского Сахалина». Её комплектовали именно с таким расчетом. Консультировавший журналистов фронтовой медик, учитель из Южно-Са­ха­линска Юлиан Красавин, кстати, сам получивший серьёзное ранение на СВО, объяснил: для раненого бойца самое важное дожить до подхода медицинской помощи.

…Мы уезжаем с полигона. Жмём руку молодым солдатам.

Удачной вам службы, парни! Мы вас ждём!

Ярослав САФОНОВ.