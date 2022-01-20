«Советский Сахалин» поздравила московская газета «Новый вторник»

Браво! «Золотой Гонг» возвестил о победе «Советского Сахалина». Это радостное известие пришло еще в минувшем году. Однако принцип «Лучше поздно, чем никогда» никто не отменял. Поэтому от души поздравляем коллег из газеты «Советский Сахалин», которая решением высокого жюри признана победителем Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2021» (его учредителем является Альянс руководителей региональных СМИ России) и награждена дипломом второй степени в номинации «Акция года» за проект «Воспетые острова».

Посвященный 75-летию образования региона в его нынешних границах (юбилей будет отмечаться в наступившем году), этот неожиданный по форме и содержанию проект представил историю области через призму песен о Сахалине и Курилах, об их профессиональных и самодеятельных авторах, а также об исполнителях.

Информацию об этом «Советский Сахалин» публиковал каждую пятницу на страницах печатного издания и – параллельно – в социальных сетях, в которых широко представлен: Фейсбук, Инстаграм, Телеграм, Одноклассники.

Награда, полученная нашими многолетними партнерами, не просто заслуженная. Она – признание высокого профессионализма сахалинских коллег во главе с Татьяной Вышковской, которая, несмотря на непреодолимые, казалось бы, рифы и катаклизмы, ведет «Советский Сахалин» в светлое будущее.

Еще раз от души поздравляем и желаем в наступившем 2022 году новых убедительных побед!

Редакция газеты «Новый вторник».