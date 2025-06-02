«Советскому Сахалину» – 20 лет

30 мая в зале облисполкома состоялось собрание, посвящённое 20-летию газеты «Советский Сахалин». На собрание были приглашены партийные и советские работники, руководители предприятий, стахановцы, рабкоры, интеллигенция города Александровска.

С докладом о работе газеты «Советский Сахалин» выступил ответственный редактор тов. Аверичев.

После доклада развернулись прения. Выступившие товарищи наряду с ростом газеты за дни Великой Отечественной войны отмечали её недостатки, внесли много ценных предложений, направленных на дальнейшее улучшение работы газеты.

В связи со славным 20-летием коллектив газеты приветствовали Хабаровский крайком ВКП(б) в лице секретаря крайкома тов. А. Окулова, бывшего ответственного редактора «Советского Сахалина» в 1940 – 1944 годах. Напечатано поздравление от Сахалинского обкома ВКП(б) и облисполкома, а также от газеты «Тихоокеанская звезда».

Наши герои

17-летний Александр Кругликов в марте 1943-го был призван в армию. За два месяца окончил танковое училище в Кургане, отправлен на фронт.

Воевал в составе 1-го Украинского фронта. С боями прошёл Западную Украину, Польшу, Германию, Чехословакию. Был среди тех, кто расписался на рейхстаге. Участвовал в освобождении Праги.

До 1947-го командир отделения 53-го танкового полка 3-й гвардейской танковой армии сержант Кругликов служил в Германии и Австрии.

В 1947-м Александр Ильич в составе строительного батальона прибыл на Сахалин, в Поронайск. Бойцы восстанавливали объекты народного хозяйства.

В 1950-м демобилизовался и вместе с женой Надеждой Нестеровной, фронтовой медсестрой, приехал в Макаров. Более 40 лет работал на целлюлозно-бумажном заводе.

Награждён орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За трудовое отличие». В 2012-м получил звание «Почётный житель города Макарова».

Трудовая доблесть

Рыбаки колхоза «Вос­точное море», не жалея сил, день и ночь трудятся на путине. Бригада ставного невода тов. Герасименко за несколько дней мая выловила и сдала рыбозаводу 500 центнеров первосортной сельди. Бригада тов. Власова выловила и сдала 400 центнеров сельди.

В совхозе «Мгачи» Алек­сандровского района хорошо работает тракторист тов. Алтухов. Он постоянно перевыполняет задания. 31 мая, например, вспахал за смену 3,5 гектара земли вместо 2,5 гектара по норме. 1 июня выполнил полторы нормы.

Самоотверженно трудятся нефтяники. На промысле Эхаби впереди бригада мастера Казакевича. Работая ритмично, она досрочно выполнила план мая по добыче нефти. На втором месте бригады тт. Нефёдова и Лебедева. На Охинском промысле пример ударной работы показывают вахты подземников тт. Ильдержанова, Сайкова и Жданова.

Гастроли театра

В посёлок Широкая Падь прибыла группа артистов областного драматического театра. На сцене клуба они покажут пьесы «Площадь цветов» и «Слуга двух господ».