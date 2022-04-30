Советы старших по дому помогут оперативно решать проблемы жильцов

Губернатор Валерий Лимаренко во время встреч с общественниками и волонтерами Анивского и Долинского районов предложил создавать советы старших по домам. По примеру того, что уже работает в Южно-Сахалинске.

Сами жильцы лучше всех знают проблемы своего дома или двора и что необходимо сделать для повышения качества жизни.

Члены советов получат прямой выход на руководителей ключевых министерств, будут доносить просьбы жителей до власти. И проблемы будут решаться оперативнее.

По мнению губернатора , старшие по домам помогут в реализации проекта «Забота. Защита. Уважение», решат проблем конкретных людей.