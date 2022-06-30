Современное искусство, которое вы точно поймете. Южно-сахалинская мастерская «Флюксус» открыла выставку-исследование «Мой ребенок так же может»

Свои работы представили 16 сахалинских художников, которые вдохновились яркими представителями соврис­ка начала ХХ века.

– Наша выставка, несмотря на детское название, максимально серьезна, – рассказала куратор Анастасия Пономарева. – Каждая работа посвящена определенному художнику и отражает особенности времени, в котором он творил. Проект зародился полтора года назад, когда я только начала изучать современное искусство и его историю. При подготовке художники проникались биографией выбранного автора, а потом на базе этих знаний создавали собственные работы.

Работы объединены идеей поиска скрытой глубины в простых на первый взгляд вещах. Они помогают прочувствовать и понять, что двигало тем или иным автором, какие потрясения дали толчок к созданию будущих шедевров, которые не всегда были приняты зрителями. А если без подсказок будет сложно понять, то возле каждой работы есть QR-код, который ведет на сайт с комментарием автора, биографией изучаемого художника и пояснением к картине.

– Я никогда не думала, что будет так легко рисовать в стиле оптической иллюзии, – рассказала Наталья Пищальник, автор картины «Коты». – Теперь я хочу развиваться в этом направлении. Мой автор – французский график Виктор Вазарели. Меня пора­зило, что художник придумал свой метод еще до появления компьютерной графики, которая сейчас может создать то же самое за пару минут. Для меня он истинный гений.

Некоторые из экспонатов интерактивны. Работа Эдварда Мунка «Крик» стала видеоартом и наконец-то обрела голос. Автор, который пожелал остаться неизвестным, взял за основу творчество Йоко Оно. На первый взгляд его инсталляция – это всего лишь старый поднос. Но с помощью лупы на нем появляется слово «мир».

Автор написал, что для того, чтобы увидеть настоящий мир, нужно хорошенько присмотреться, критически подойти к нему или принять без­условно. А старый поднос символизирует для него общество, которое все еще живет прошлым. Из-за этого столь важное слово настолько съежилось, что его практически невозможно найти.

Еще одна интерактивная работа основана на творческом эксперименте сербской художницы Марины Абрамович. В 1974 году она создала один из своих наиболее сложных и известных перформансов. Абрамович разместила на столе 72 объекта, которыми ее гости могли пользоваться как угодно.

Таким образом, смысл перформанса в том, что люди могут стать жестокими, если не давать им отпор. Переосмысленная работа представляет собой тень человека, сзади которой слова, которые как бы подсказывают аудитории, что с ней можно сделать. А рядом на столе лежат ножницы, ножи, краски, ручки, карандаши и даже бумажный пистолет. Но гости выставки, в отличие от зрителей 74-го года, всего лишь дорисовали тени зеленые глаза.

После открытия выставки гостей ждал перформанс, который без объяснения куратора никто бы точно не понял. Дети настраивают инструменты, гости в ожидании стоят и смотрят на них. Но… Так и не начав играть, музыканты упаковывают скрипки и покидают зал.

Выступление стало отсылкой к выходке Джона Кетча, который когда-то вышел на сцену, несколько минут настраивал пианино, а потом также ушел. Анастасия Пономарева объяснила, что этот перформанс приоткрывает другие стороны выступления. Зрители видят всегда только конечный результат – игру мастера, но никто не знает, что за этим стоит.

Выставка «Мой ребенок так же может» открыта для посетителей до 20 августа с 9.00 до 21.00 по адресу: Коммунистический проспект, 41.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.