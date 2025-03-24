Современные технологии помогут в работе судов

Сторонники развития искусственного интеллекта расхваливают его фантастические возможности, оппоненты делятся опасениями, указывают на предполагаемые «подводные камни» на этом пути. Тем временем процесс в самых разных сферах жизни идёт и набирает обороты.

В «оборонке», например, которая традиционно является лидером по внедрению самых современных технологий, примеров пруд пруди. В государственной программе вооружений, рассчитанной до 2034 года, впервые в истории отдельный раздел посвятили именно разработкам в сфере искусственного интеллекта. Уже существуют и обкатываются в условиях, приближенных к боевым, БПЛА, способные самостоятельно находить и определять приоритетные для уничтожения цели. Причём для этого им не требуется вмешательства человека. К тому же искусственный интеллект помогает запросто преодолевать средства радиоэлектронной борьбы противника…

Предприятия промышленности, сельского хозяйства оснащаются умными системами, призванными ускорить, улучшить производственные процессы, избежать пресловутого «человеческого фактора», добиться результатов, казавшихся нереальными ещё вчера. Но как можно использовать искусственный разум в непроизводственной сфере, например в суде?

Долой рутину?

Недавно региональное мингосуправления сообщило о том, что областные министерство цифрового и технологического развития и агентство по обеспечению деятельности мировых судей проводят разработки по внедрению искусственного интеллекта для протоколирования судебных заседаний. Ведомство строгое, каждая буква и запятая в протоколах важны и могут повлиять на судьбу человека.

Новые технологии позволяют автоматизировать рутинные задачи. Например, преобразуют устную речь в текст в режиме реального времени, структурируют информацию и формируют протокол. Это освобождает секретаря от ведения записей вручную, сокращает время оформления документов, снижает нагрузки, экономит время при формировании протоколов.

Помимо этого улучшается доступ к информации: алгоритмы автоматически сор­тируют материалы дела, создают архивы и обеспечивают конфиденциальность хранения данных.

Обеспечивается быстрый поиск данных: искусственный интеллект индексирует материалы заседаний. Это облегчает поиск нужных фрагментов, например, при составлении решений или при рассмотрении дела в ходе апелляции.

Предусмотрено также резервное копирование. При технических сбоях, например неисправности аудиооборудования, искусственный интеллект предоставляет альтернативные средства фиксации информации.

При этом ситуация не выходит из-под контроля человека. Правильность фиксирования данных о ходе судебного заседания, полноту, объективность и достоверность отражения всех обстоятельств, связанных с рассмотрением и разрешением дела судом, в дальнейшем проверяют секретарь судебного заседания и мировой судья. При необходимости они внесут правки в готовый текст.

Это уже работает

Впрочем, элементы искусственного интеллекта в судебной системе уже задействованы. В частности, это суперсервис «Правосудие онлайн» с привязкой к порталу «Госуслуги». Его разработчик – судебный департамент при Верховном суде РФ. Можно подавать иски и другие документы в суд в режиме онлайн посредством сервиса «Электронное правосудие» с подтверждением электронной цифровой подписью или учётной записью «Госуслуг». Этот сервис есть на сайте каждого суда. К слову, его использование не освобождает человека от личного участия в процессе.

С помощью встроенных вспомогательных элементов суперсервиса «Правосудие онлайн» можно определить подсудность дела, рассчитать и оплатить госпошлину, а также воспользоваться стандартными формами исковых заявлений. Что упрощает и ускоряет обращение в суд людям, нуждающимся в судебной защите.

– В будущем благодаря сервису граждане смогут через портал «Госуслуги» участвовать онлайн в судебных процессах при наличии технической возможности. Кроме того, суперсервис будет интегрирован с другими государственными информационными системами, – говорит помощник председателя областного суда Светлана Рыбакова.

Между тем

По данным министерства государственного управления Сахалинской области, при положительном опыте подобную практику планируется внедрить при протоколировании рабочих совещаний в региональном правительстве и органах исполнительной власти Сахалинской области.

Николай ПИТЕРСКИЙ.