Современный спорткомплекс с бассейном открылся в Аниве

Впервые юные и взрослые жители города получили возможность профессионально заниматься плаванием. В физкультурно-оздоровительном комплексе также обустроили помещение для художественной гимнастики и оснастили новейшим оборудованием тренажерный зал. Каждый день спортивный объект смогут посещать более 700 человек.

– Мне радостно видеть сегодня детей. В первую очередь, это делается для них, для их здорового будущего, побед в спорте и в жизни. Уверен, что в новом спорткомплексе будет комфортно всем анивчанам, у которых теперь появилась возможность активно и с пользой для здоровья проводить свое свободное время. Это не единственная значимая стройка в Анивском районе. Здесь мы вводим большие объемы жилья, социальные объекты. Это говорит о том, что в городском округе есть развитие, есть стремление сделать жизнь лучше и комфортнее, – отметил исполняющий обязанности губернатора области Алексей Белик.

Вместе с главой Анивского района Светланой Швец и юными спортсменками он торжественно перерезал ленточку в честь открытия спорткомплекса «Авангард».

– Мы очень-очень рады, что в Аниве появился такой красивый ФОК. У нас много спортсменов – и маленьких, и взрослых. Самое главное, что спорткомплекс теперь под рукой, и нам больше не придется ездить в Южно-Сахалинск на тренировки, – поделилась спортсменка и волонтер Даната Ковалева.

Двухэтажный ФОК площадью более 3200 квадратных метров вмещает два бассейна, универсальный спортивный зал для художественной гимнастики, тренажерный зал для силовых и кардиотренировок.

Малый детский бассейн размерами 6х3 метра и глубиной 0,6 метра позволяет проводить занятия с малышами от трех лет. В бассейне для спортивного плавания размерами 25х9,8 метра и глубиной от 1,2 до 1,8 метра будут проводиться занятия с инструкторами по плаванию и аквааэробике.

– Вода отличная! Со своими учениками-борцами утром выходного дня решили опробовать новый бассейн. Будем приходить регулярно. Это хорошо влияет на тренировочный процесс в единоборствах. В воде тренируется дыхательная система и выравнивается позвоночник, – рассказал руководитель областной федерации кудо Андрей Со. – Хорошо, что в Аниве открылся такой спорткомплекс. Детям и подросткам некогда будет о чем-то дурном думать, когда можно пойти в бассейн поплавать и на тренажерах позаниматься.

В свободное от тренировок время бассейн доступен для всех желающих. Заниматься могут и люди с ограничениями по здоровью – в зале бассейна предусмотрен механический подъемник. А в рамках проекта «Сахалинское долголетие» современный спортобъект будут посещать активные анивчане старшего поколения.

– В Аниве никогда не было бассейна, людям приходилось ездить в Южно-Сахалинск. Мы стремимся к тому, чтобы для жителей всех районов области были доступны водные тренировки. Теперь бассейны работают уже в 12 городских округах, – рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов. – Важно и то, что с открытием комплекса собственный комфортный дом появился у анивских гимнастов. Раньше юные спортсмены занимались в приспособленных помещениях в учреждениях образования и культуры. Гимнастика в районе находится на очень высоком уровне. К слову, единственная наша сахалинская гимнастка, которая сейчас тренируется у Ирины Винер, начинала свой путь в Аниве.

В здании спортшколы размещаются также медицинский блок, тренерские комнаты, солярий, мужские и женские раздевалки. Буфет работает по принципу фитобара, где посетители могут попробовать травяные чаи, свежевыжатые соки и кислородные коктейли.

Спорткомплекс сдавался «под ключ» – полностью со всем необходимым оборудованием. На территории была построена газовая котельная, которая обеспечивает ФОК теплом.

– Было интересно работать с этим объектом. Мы попали в период антироссийских санкций. Проект корректировался, и, в результате, это привело даже к улучшению объекта. Так, у бассейна появилась нержавеющая чаша. Мы поставили современное спортивное оборудование. Несмотря на сложности, удалось все наверстать и запустить спорткомплекс, – отметил заместитель генерального директора по развитию компании-подрядчика – «Лиго-Дизайн Трейдинг» – Сергей Табаков.

Отметим, в ближайшее время в Аниве распахнет двери современная детская школа искусств. Идет строительство дома культуры в Новотроицком. В планах на следующий год – возведение каркасного универсального спорткомплекса в Троицком, сообщает пресс-служба регионального правительства.