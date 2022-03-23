Власти Южной Кореи приняли решение 1 апреля вернуть безвизовый въезд в республику для граждан 25 стран, включая Россию. Однако российские туристы пока не могут посещать республику, въезд разрешен только отдельным категориям граждан для обучения, лечения, с дипломатическими целями.
Блогер-путешественник Людмила Брюхова выставила в своем аккаунте юмористический пост о том, как россияне видят свою страну. Важность представляли не географические знания, а внутренние ощущения.
На первой иллюстрации показано, что мир для сахалинцев...