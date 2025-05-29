«СовСах» приглашал друзей на своё столетие

Торжество, что на днях состоялось в областном центре народного творчества, – из разряда уникальных, исторических, такие случаются раз в сто лет.

Областная общественно-политическая газета «Советский Сахалин» достигла векового рубежа и в обновлённом виде шагнула в следующее столетие. Это событие не могло пройти незамеченным для общественности.

Разделить с юбиляром радость прибыло более 120 гостей. В их числе – руководители области, города, муниципальных образований, различных министерств, ведомств, учреждений, общественных организаций, сотрудники газеты разных лет, их дети и внуки.

В фойе звучала классическая музыка в исполнении ансамбля скрипачей «Виола» южно-сахалинской детской школы искусств № 2 (руководитель Ольга Вереникина). На большом экране транслировались клипы из коллекции редакционного проекта «Воспетые острова» и подарочные песни наших читателей, адресованные «Советскому Сахалину». У входа в зал демонстрировались живописные работы журналиста газеты Ярослава Сафонова.

Радостные улыбки, объятия, приветствия… И вот уже белоснежный зал полон. Замечательная певица, преподаватель вокала центральной детской музыкальной школы Александра Агаева (кстати, участница наших «Воспетых островов») песней о Сахалине задала торжественный тон юбилейному вечеру.

Губернатор Валерий Лимаренко, поздравляя редакционный коллектив с круглой датой, ретроспективно рассказал о вехах большого пути, пройденного газетой со всей страной. Отметил, что из материалов «Советского Сахалина» администрация региона нередко узнаёт о проблемах на местах. Сказал спасибо за критику и вручил коллективу в лице главного редактора Татьяны Вышковской Почётную грамоту. Благодарностью главы региона отмечен ответственный секретарь Вячеслав Жердев.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин продолжил церемонию награждения редакции и её сотрудников. Почётными грамотами отмечены Татьяна Вышковская и Людмила Степанец. Благодарственными письмами – Валентина Зайцева, Вячеслав Жердев, Татьяна Пономаренко, Николай Башмаков, Анастасия Карамушкина. Глава областного центра считает, что «Советский Сахалин» включён в жизнь городского округа, много пишет о событиях и проблемах города, развитии его территории.

Ведущие зачитали поздравление сенатора Григория Карасина. С экрана к юбилярам обратился депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Георгий Карлов. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Павел Алексеев выступил с духовным напутствием. А заместитель председателя областной думы Сергей Бондарев вручил Почётную грамоту редакции и благодарственные письма Татьяне Вышковской, Анне Алёшиной, Евгению Аверину, Татьяне Пономаренко.

У представителя МИД России в Южно-Сахалинске Владимира Носова была особая миссия – он зачитал поздравление газете от министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Поскольку председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв не смог лично поздравить газетчиков, он воспользовался видеопосланием. Отметил, что, несмотря на солидный возраст, газета восприимчива ко всему новому, передовому. В её повседневной практике есть место высоким технологиям и искусственному интеллекту.

Издание, которое несколько лет подряд признаётся журналистским сообществом страны победителем в номинациях конкурса «10 лучших газет России», идёт в своё второе столетие верным курсом.

Примечательно, что на юбилейное торжество из Москвы прилетел секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный. Накануне он пообщался с газетчиками и как доцент МГУ им. М. В. Ломоносова и Академии медиаиндустрии дал полезные советы и рекомендации. На праздничном вечере московский гость вручил благодарность Союза журналистов России коллективу газеты за высокие достижения в области журналистики, верность профессии и в связи со 100-летием издания.

Нагрудными знаками Союза отмечены Вячеслав Жердев («Ветеран журналистики»), Татьяна Вышковская («За заслуги») и специальный корреспондент Людмила Степанец («Честь. Достоинство. Профессионализм»).

Поздравить газетчиков к микрофону выходили мэры Холмского и Анивского городских округов Дмитрий Любчинов и Светлана Швец, а также внештатный автор газеты библиограф-краевед Вера Борисова.

Украшением вечера стали концертные номера вокалистов – участницы проекта «Воспетые острова» девятилетней Эвы Рэй, Святослава Булатова и сводного хора южно-сахалинской гимназии № 3 (руководители Елена и Георгий Румянцевы).

Главный редактор Татьяна Вышковская поблагодарила всех, кто в разные годы трудился в издании и создавал ему имя, а также организаторов замечательного праздника.

Несмотря на статусность, он получился искренним, сердечным, тёплым. Наверное, по-другому и быть не могло, ведь встретились друзья, коллеги, партнёры, помощники. Все они причастны к созданию, выпуску и доставке газеты. А коллективное дело сплачивает, поскольку строится на особом доверии и взаимопонимании.

После праздника редакция получила немало добрых отзывов от участников торжества. Встречалась и оценка «Отлично!» (с большой буквы), что не могло не радовать.

Впрочем, памятный исторический день уже в прошлом. Мы возвращаемся к горячим и неотложным делам, чтобы работать для вас, дорогие наши читатели. И пусть в новом столетии друзей у «СовСаха» прибавится.

Николай Олешко.