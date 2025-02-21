Совы сменили прописку?

Эти осторожные лесные пернатые появляются на окраинах.

По вечерам их можно увидеть сидящими на проводах ЛЭП, антеннах. Иногда фиксируются встречи в необычных местах, как это произошло в одном из дворов на улице Победы в Поронайске – птица выскочила из мусорного контейнера. И не с пустыми лапами – держала свежепойманную крысу. На днях сову, сидящую на проводах, видели в планировочном районе Южно-Сахалинска Новоалександровске. Причём хищные птицы безбоязненно обживают населённые пункты, несмотря на многие риски. В любой момент они сами могут стать жертвой ворон или кошек…

Что же происходит? Наш постоянный консультант биолог-охотовед Андрей Здориков выдвигает свою версию. Нынешний год, по крайней мере на юге Сахалина, неурожайный на лесных грызунов. Различные полёвки зимой – основа рациона хищных птиц и зверей, в том числе сов. Им нужно кормиться, вот пернатые и перекочёвывают ближе к цивилизации, где есть возможность добыть пропитание.

В объективы очевидцев попадают различные совы, обитающие на Сахалине. Иногда встречаются и редкие. Например, житель Поронайска Сергей Дельцов сфотографировал в городе ястребиную сову. Вид числится в Красной книге Сахалинской области как редкий, оседлый и кочующий.

Сергей сообщил «Советскому Сахалину», что сова уже несколько месяцев обитает возле места его работы в Поронайске. Может быть, потому, что поблизости расположены гаражи. Под ними живут собаки, которых подкармливают сердобольные старушки. На остатки корма прибегают крысы, которыми, по всей видимости, питается эта птица. К ней иногда прилетает её подруга меньшего размера.

По словам Андрея Здорикова, в Сахалинской области обитает и бывает пролётом более десятка видов сов. В неурожайные на грызунов годы может встретиться и такой «дальнобойщик», как белая, или полярная, сова. Она способна перекочёвывать в поисках пропитания на очень большие расстояния, например, от Камчатки до Хоккайдо.

Появление сов на окраинах населённых пунктов – явление обычное. Для человека такие визиты ничего плохого не сулят, наоборот, хищники выполняют важную функцию санитаров, борцов с грызунами.

Семён РЕЧКИН.