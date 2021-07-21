    Союз журналистов России поддержал углегорских журналистов

    Владимир Соловьёв. Фото: pravmir.ru

    Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв  направил  в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ  обращения  для соответствующей  правовой оценки фактам воспрепятствования выхода в свет номера газеты «Углегорске новости» и увольнения руководителя МАУ «Издательский дом».

    В частности, в письме председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину  председатель СЖР просит   провести проверку на предмет наличия в действиях мэра Углегорского городского округа  Сергея Дорощука  факта воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов и признаков состава преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ. В случае установления данного факта  взять под личный контроль данное дело для обеспечения независимого и объективного расследования в соответствии с действующими процессуальными нормами.

    Аналогичные запросы были направлены в Генпрокуратуру и СК РФ  председателем комитета Государственной думы РФ по информполитике Александром Хинштейном, сообщается на сайте СЖР.

    Как известно, в минувший четверг не вышел в свет плановый номер газеты «Углегорские новости». Помещения  редакции и типографии были обесточены, а руководитель МАУ «Издательский дом» Зинаида Макарова уволена с работы. Сотрудники издания связывают  административное давление на редакционный коллектив с подготовкой острой  статьи  об экологической проблеме, вызванной последствиями  схода породы в реку Желтая в районе Солнцевского угольного разреза.

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