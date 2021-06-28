Создали в своем доме островок добра. Сказки рождаются в семье

В Сахалинском театре кукол объявлены лауреаты и дипломанты III областного фестиваля домашних театров кукол.

В конкурсе приняли участие двадцать одна семья и два коллектива. 29 детей попробовали себя как режиссеры, артисты, художники. Театральный праздник охватил 12 населенных пунктов из девяти муниципальных образований. На фестиваль сахалинцы представили постановки по национальным сказкам, современной драматургии и собственным авторским произведениям. Для спектаклей было создано семь видов кукол: перчаточная, штоковая рисованная, пальчиковая, магнитная, планшетная, настольная, кукла теневого театра.

Лауреатами и дипломантами стали семьи Школа (с. Стародубское), Козак (пгт Ноглики), Федоровых (г. Корсаков), Нагребецких (пгт Ноглики), Давыдовых (с. Ильинское), Росляковых (с. Ильинское), Лучининых (г. Невельск), Бичан (с. Шебунино), Новиковых (г. Корсаков), Дорохиных (пгт Ноглики), Борисовых (г. Долинск), Снетковых (г. Южно-Сахалинск), Солощук (г. Юж­но-Сахалинск), кукольный театр «Волшебный фонарь» (г. Южно-Сахалинск).

Дипломами в номинациях награждены: за создание сказочной атмосферы – семья Заваруевых (с. Советское), за театральную смелость – семья Кипчаковых (с. Стародубское), за мастерство в создании кукол – семья Крамсаевых (г. Корсаков), за создание синтетического спектакля – семья Пининых (пгт Ноглики), за креативное решение трех спектаклей – семья Пономаревых (г. Корсаков), за сценографию и музыкальное оформление – семья Соколовых-Панариных (г. Углегорск), за оригинальность кукловождения – семья Черкасовых (с. Молодежное). Сертификатами отмечены семья Шероновых (пгт Ноглики) и Школа Радости (с. Чехов).

– Огромное спасибо всем участникам фестиваля! – сказала председатель жюри, художественный руководитель Сахалинского театра кукол Антонина Добролюбова. – Вы не побоялись! Вы были дружны! Вы нашли время, чтобы создать в своем доме островок добра, где рождаются сказки. Только так и происходят настоящие чудеса.

Евгений ТАРАЩУК.