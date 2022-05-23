Создавая комфортную среду. В Сахалинской области в этом году отремонтируют более 1100 дворов

Капитальный ремонт проведут на 135 дворовых территориях, еще около 1000 дворов приведут в порядок в текущем режиме. Об этом рассказал губернатор Валерий Лимаренко в ходе отчета перед депутатами Сахалинской областной Думы.

– Создание комфортной среды – одна из важнейших задач. Причем не только в новых микрорайонах, но и в уже существующих. Состояние дворов – один из самых востребованных вопросов, который поднимают жители области. Раньше мы делали только капитальный ремонт. Это большая работа, которая требует серьезных ресурсов и времени.

Жителям приходится ждать ремонта своего двора многие годы. Поэтому мы приняли решение делать текущий, ямочный ремонт там, где есть потребность. В прошлом году привели в порядок рекордное количество дворов – 800. В этом году планируем сделать не менее 1000, – отметил Валерий Лимаренко.

135 дворов в этом году отремонтируют капитально. 67 территорий преобразят в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Сахалинской области на реализацию проекта из федерального бюджета выделено 418 млн рублей. В программе участвуют все муниципалитеты, в ряде районов работы уже начались. Завершить их должны до 1 октября 2022 года. Напомним, программу ремонта дворов во всех регионах Дальнего Востока в этом году инициировал вице-премьер – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Еще 68 дворов в 11 районах капитально отремонтируют за счет областного бюджета. В рамках работ не только отремонтируют проезды и тротуары, но и установят скамейки, урны, детское и спортивное оборудование. Обновят опоры освещения и обустроят асфальтобетонные площадки для сбора твердых коммунальных отходов.

– Самое главное в такой работе – максимально учитывать пожелания и наказы жильцов. Я сам регулярно организую встречи во дворах, фиксирую просьбы жителей, слежу за внесением их в проект ремонта и исполнением. На выходе мы получаем именно тот двор, который соответствует интересам людей: с детской и спортивной площадкой, скамейками, зелеными насаждениями, парковочным карманом.

Такие общественные пространства становятся уютными, многофункциональными местами отдыха детей и молодежи, мам с колясками, пожилых людей. Практика обязательной обратной связи с жителями должна быть продолжена, мы с коллегами по партии «Единая Россия» готовы осуществлять соответствующий контроль, – прокомментировал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.

– В этом году мы планку по количеству отремонтированных дворов подняли выше и планируем более масштабные работы. Уже сейчас в перечень дворов, в которых проведем ямочный ремонт придомовой территории, включено порядка тысячи адресов.

Дополнительно к этому благоустройство проводится по двум направлениям: впервые в рамках федеральных проектов «1000 дворов на Дальнем Востоке» и «Формирование комфортной городской среды». В итоге планируется привести в порядок более 1100 дворовых территорий, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В рамках текущего ремонта дворов будет выполняться и текущий ремонт детских площадок, входных групп подъездов, в некоторых случаях самих подъездов, а также высадка саженцев деревьев, кустарников и цветов. Основной объем работ проведут в течение мая – июня.

Активные жители могут контролировать ход работ в своих дворах и задавать вопросы по номеру горячей линии ЖКХ 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться можно также, написав через WhatsApp 8 (924) 884-42-03.

Виктор МАЛЫШЕВ.