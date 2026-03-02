Понедельник, 2 марта, 2026
Спасение рыбаков в  Лесном и Татарском проливе

Спасатели МЧС России эвакуировали пострадавшего в Татарском проливе

1 марта у  Сахалина  в 15 километрах от берега потеряло ход маломерное судно, занимавшееся ловом морепродуктов. Троим членам экипажа удалось эвакуироваться, но их 57-летний коллега принял решение остаться на борту.

На помощь вышли суда «Восток-8» и «СКФ Эндевор». Экипаж «Востока-8» сбросил пострадавшему гидрокостюм, чтобы защитить от переохлаждения. Однако из-за погоды, травмы и сильного холода мужчина не может подняться на борт самостоятельно.

К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с тремя спасателями на борту. Специалисты ведомства с помощью бортовой лебедочной системы СЛГ-300 подняли мужчину на борт воздушного судна, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Спасательная операция осложнялась сильным волнением моря и ветром порывами до 20 м/с.

В районе села Лесное  52 рыболова-любителя  оказались за трещиной в припае

В 10.50 1 марта поступила информация об образовании трещины в районе села Лесное. По информации очевидцев, за трещиной находились примерно 50 рыбаков. Толщина льда 20  — 30 см, разрушение не происходит. Погода хорошая, температура минус 3 град, ветер северо-западный  7 м/с, волнение моря 0,5 м. На место происшествия выехали  специалисты поисково-спасательного отряда  им. В. А. Полякова.  В 11.35 всех рыболовов  перевезло частное лицо на своем  катере  на воздушной подушке до прибытия спасателей. Всего переправлено 52 человека. В медицинской помощи и помощи спасателей никто не нуждался.

Фото предоставлено очевидцем.

