Спасение в холода: синичкин день объединяет людей и природу

12 ноября в России традиционно отмечается экологический праздник – Синичкин день. Это время подготовки кормушек и начала зимней подкормки птиц. Какие виды синиц можно встретить на Южных Курилах? И о каких еще птицах следует побеспокоиться в зимнее время – в статье, подготовленной специалистами заповедника «Курильский».

Лесные птицы, которым всё труднее найти себе корм (ведь насекомые и другие беспозвоночные уже спрятались на зимовку), начинают чаще посещать человеческие поселения, где найти пропитание легче. Тут-то и просыпается у наших взрослых и детей тяга к заботе о наших братьях меньших. В детских садах, школах и во дворах домов люди ставят кормушки для птиц. Подкормка птиц зимой — действительно важное и полезное дело, в котором выигрывают не только птицы, но и люди. Дети учатся заботиться о ком-то кроме себя, наблюдение за птицами создаёт возможность лучше понять их поведение и укрепить связь с природой. А любование птицами доставляет эстетическое удовольствие, дает отдых душе и хоть на какое-то время отвлекает от всяческих гаджетов.

Если летом в населенных пунктах Кунашира и Шикотана можно увидеть в основном воробьёв и чаек, то поздней осенью уже становится возможным увидеть синиц, вьюрков, чечеток и соек.

На Южных Курилах обитает 5 видов синиц. Это – восточная синица, московка, черноголовая гаичка, буроголовая гаичка (пухляк) и тисовая синица (занесена в Красную книгу Сахалинской области). А еще обитает ополовник, которого тоже часто называют длиннохвостой синицей, хотя, строго говоря, это не синица, а представитель отдельного семейства птиц. В посёлках с большей вероятностью вы увидите только представителей первых трех видов синиц и ополовника:

Все синицы всеядны, но их рацион сильно меняется по сезонам. Весной и летом они питаются в основном насекомыми. Их добычей становятся мелкие гусеницы, жуки, мухи, пауки, тли, щитовки. С приходом осени синицы переходят на питание ягодами, семенами деревьев. В это же время многие виды синиц делают запасы на зиму. Пойманных насекомых они засовывают в щели коры, но не запоминают точное положение кладовой. С приходом зимы синицы начинают искать любой корм, используя все возможные источники: вылущивают семена из шишек, тщательно обследуют тонкие веточки деревьев, долбят клювами кору, попутно отыскивая свои собственные запасы. Устремляясь в поисках пищи к человеческому жилью, быстро привыкают пользоваться кормушками и находят новые виды корма.

Чем кормить птичек на кормушке? Для того, чтобы синички были довольны, достаточно насыпать в кормушку нежареных семечек тыквы или подсолнечника, плоды арахиса (нежареные и несолёные). Настоящим лакомством и источником энергии для синиц является несолёное сало. Воробьи любят мелкие семена проса, льна, канареечное семя. Этот же корм понравится и вьюркам и чечёткам. Сойки будут рады орешкам и семечкам подсолнечника. Многие птицы с удовольствием поедят покрошенные вареные яйца, сушеные ягоды и фрукты (не засахаренные, не вымоченные в сиропе, не цукаты).

Для птиц вредно солёное сало и любая пища, содержащая соль и сахар, даже в минимальных количествах, а жареные семечки пагубно сказываются на печени. Угощая пташек просроченными продуктами, вы навредите им, а экзотические фрукты могут вызывать аллергические реакции вплоть до летального исхода. Птиц нельзя кормить чёрным хлебом. Они часто оставляют часть корма в зобу, где хлеб быстро набухает и бродит; это может убить птицу. Особенно опасен ржаной хлеб, потому что в него добавляют больше дрожжей, чем в пшеничный.

Нужно помнить, что если вы начали подкармливать ваших подопечных, и они регулярно стали прилетать на кормушку, то старайтесь не забывать делать это каждый день, вплоть до схода снега (конец марта – начало апреля), пока у птиц не появится возможность собирать с земли прошлогодние семена диких растений и выкапывать из почвы насекомых и других мелких беспозвоночных.