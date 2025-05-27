Спасенный в 2024 году от сетей кит Станислав вернулся к берегам Заполярья

Краснокнижный горбатый кит, которого год назад спасли из сетей в Баренцевом море у Териберки, вернулся к Кольскому полуострову (Мурманская область). Об этом сообщила ТАСС Татьяна Ефремова, которая была членом спасательной группы.

В июне 2024 года в Баренцевом море у берегов Териберки краснокнижный горбатый кит запутался в рыболовных сетях. Животное, которое мурманские ученые назвали Станиславом, было ранено и не могло полностью открыть пасть, что грозило ему гибелью. Официальная спасательная операция, которая в России стала первой, длилась почти неделю с привлечением специалистов с Сахалина и была успешно завершена.

“Станислав вернулся к нам, его видела уже не одна группа туристов. Есть фото и видео с ним. Мы можем определить, что это он по характерному рисунку хвоста, <…> и у него остались следы от сетей, которые спутать с чем-то другим невозможно”, – сказала Ефремова.

Она добавила, что судя по кадрам, которые снимают туристы, как Станислав резвится в воде, с ним все хорошо. Его возвращение свидетельствует о том, что животное сумело восстановиться после прошлогоднего инцидента с рыболовными сетями.

Киты каждый год в весенне-летний период приплывают к берегам Кольского полуострова за стаями морских рыб, в частности трески, которыми питаются. Туристы, приезжающие в Мурманскую область, могут увидеть китов на морских прогулках, которые организуют местные туроператоры. Основной сезон для встречи с китами – с мая до середины августа.

/ТАСС/.