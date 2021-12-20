Спасибо прививке?

В октябре у меня поднялась температура, я сходила в поликлинику, сдала анализ на ковид-19 и совсем не ожидала, что результат будет положительным. Температура спала через два дня и больше никаких симптомов не было. Я спокойно трудилась на даче, когда мне преподнесли эту новость.

А у меня через три дня должен быть вылет к родным на материк. Пришлось на всем поставить крест и неделю просидеть в изоляции. Через неделю анализ показал, что вредного вируса во мне нет, и я снова зажила прежней свободной жизнью.

Но был ли у меня ковид? Не было ли ошибки в анализе? Не перепутали ли его? Ведь мне не выписали ни одного лекарства, я хорошо себя чувствовала и просто тупо сидела взаперти.

Сегодня твердо знать, болел ли ты, очень важно. От этого зависят и сроки ревакцинации. Я, например, вакцинировалась в апреле-мае, сейчас уже можно делать очередную прививку, но если я переболела ковидом, то ревакцинацию можно отложить до апреля. Но вдруг я не болела, нагрянет какой-нибудь коварный штамм, а я не буду готова?

Можно, конечно, сдать анализ на антитела, но они могут сохраняться еще от весенней прививки.

Врачи поликлиники утверждают, что ошибки в анализе быть не может. А за то, что я практически отболела бессимптомно, благодарить надо прививку.

Галина СИДОРОВА, г. Южно-Сахалинск.