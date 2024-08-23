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Спасибо проекту «Я сдам ЕГЭ»: сахалинские школьники от года к году показывают лучшие результаты

Участие области в федеральном проекте «Я сдам ЕГЭ» приносит ощутимую пользу.

Результаты сахалинских и курильских школьников на экзаменах выросли по сравнению с предыдущим годом. Средний показатель по математике базового уровня «подрос» на 0,2 балла и составил 4,1 балла по пятибалльной системе. Причем впервые за несколько лет этот показатель превысил «четверку».

Остальные предметы оцениваются по стобалльной шкале. Средний показатель по математике профильного уровня увеличился на 8,7 балла, по физике – на 12, по химии – на 3,1, по биологии – на 2,5 балла.

В 2023-2024 учебном году ученики школ трижды выполняли диагностические работы по разным предметам. Так удалось выявить пробелы в их знаниях и устранить их.

– Проект себя полностью оправдал, а значит сахалинским выпускникам будет легче поступить в вузы для обучения по техническим и естественно-научным специальностям. Именно такие кадры нужны нашему региону. Поэтому было принято решение – продолжить реализацию проекта «Я сдам ЕГЭ» и в новом учебном году, – сказал председатель регионального правительства Алексей Белик.

Впрочем, в области предпринимаются и другие меры для выполнения задачи по повышению качества подготовки выпускников школ, в первую очередь – в сфере точных наук. Действует региональный проект «500 школьников»: старшеклассники под руководством преподавателей СахГУ и ведущих вузов страны углубленно изучают естественные науки. В плюс сработало и создание образовательного центра «СахалинТех.Алаид», где проводятся научные смены для талантливых ребят.

Результаты всех усилий говорят сами за себя. По итогам 2023 года 46 выпускников 11 классов островных школ отмечены знаком отличия Сахалинской области с выплатой 100 тыс. рублей. В 2024 году их стало уже 77 человек.

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