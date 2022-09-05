Спасибо тем, кто помнит. Письмо в редакцию

Мы, южносахалинцы Владимир Федотович Сичкарь и Антонина Васильевна Мурая, хотим передать слова благодарности нашим островным военным за внимание к нам, ветеранам. Оно было особенно ценно в пандемию.

9 мая 2020 года, когда было много ограничений, нас поздравили военнослужащие армейского корпуса и областного военкомата. У нашего дома для нас играл военный оркестр под управлением Олега Шигалова. А перед днем освобождения островов к нам пришли молодые ребята из движения «Волонтеры Победы». Под аккомпанемент баяна они исполнили для нас песни военных лет, и мы вместе спели «Ну что тебе сказать про Сахалин».

13 декабря 2021 года под окнами у нас снова играл военный оркестр – так военные поздравили меня с 94-летием. Было очень трогательно.

Приятно удивили нас и в нынешнем году – 1 мая возле нашего дома снова появился военный оркестр. Поздравить нас подъехали на ретроавтомобиле ГАЗ-67. Военнослужащие армейского корпуса и помощник военного комиссара области Борис Кортавый вручили нам цветы, пожелали крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой. Для нас звучали «Катюша» и другие песни военных лет. Все было очень искренне, что называется, от души. Мы с удовольствием покружились в вальсе.

Нам, людям фронтового поколения, очень приятно, что люди, не знавшие войну, понимают, какой ценой далась Победа и каких усилий стоило после наладить мирную жизнь на освобожденных островах. Еще хочется, чтобы не были забыты мальчишки с севера Сахалина, которые в военные годы работали в тылу, после достижения призывного возраста отправлялись на фронт. Я, Владимир Сичкарь, один из них. Как тяжело было узнавать, что кто-то из ушедших с тобой на войну погиб в бою…

Памятник этим нашим землякам установлен в 2015 году в Александровске-Сахалинском. Все они внесли свой вклад в Победу, поэтому сахалинцы и курильчане не вправе о них забывать. Мы считаем, стоит подумать над тем, чтобы о каждом из них знали больше и чтили их память.

Владимир Сичкарь, участник Великой Отечественной войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов; почетный гражданин Сахалинской области,

Антонина Мурая, участница трудового фронта; почетный гражданин Южно-Сахалинска, г. Южно-Сахалинск.