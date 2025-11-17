«Спасибо за знамя, сынок!..». Фронтовые дороги кавалера ордена Славы всех трёх степеней Константина Щукина

Они начались с первых дней войны, когда он заканчивал срочную службу в Забайкалье и готовился возвратиться в родной Улан-Удэ, где до армии работал плотником. Тогда он не мог себе и представить, через какие испытания пройдёт, прежде чем вернётся к домашнему очагу. На его долю выпала вся тяжесть, какая могла только выпасть на долю рядового воина, почти четыре года сражавшегося с фашистскими захватчиками.

На фронте с июня 1941 года. В сентябре того же года Константин Щукин отличился под Ельцом, где воевал в составе 54-го кавалерийского полка 14-й кавдивизии. Совершая многокилометровый рейд в тыл врага, проявил отвагу, смелость и находчивость при разгроме немецкого гарнизона. Верно оценив обстановку, сумел со своей группой найти уязвимые места в обороне противника и, воодушевляя бойцов личным примером, первым ворвался в расположение фашистских войск.

В тот же день сержант Щукин был представлен к награждению орденом Красной Звезды.

Вскоре К. Щукина назначили командиром разведгруппы. Было ему тогда немногим более двадцати пяти. Сдержанный, немногословный сержант не терял присутствия духа в самых сложных переделках. Даже в тылу врага, когда получил приказ вынести знамя полка из окружения.

…Они уже почти месяц пробирались к своим. До города Ефремова рукой подать. Но чем ближе к нему, тем труднее продвигаться. Чтобы не выдать себя врагу, идут только ночью. Нынче с утра залегли в густом бурьяне, что сплошь покрыл склоны встретившегося оврага.

Съев половину последнего сухаря, Константин забылся тяжёлой дрёмой. За последние дни он чертовски устал. Временами казалось, что уж не поднимется, не сделает больше ни шагу. Но едва угасал закат, сержант заставлял себя вставать и идти дальше. Из двадцати восьми человек в его группе осталось восемь.

У сержанта и его бойцов был приказ: выйти в район села Глинки. И тут он заметил, что по краю оврага идут вражеские автоматчики. Константин потянулся за автоматом, но воздух уже резанула короткая очередь. Кто-то из немцев для страховки прошил кусты. Пули фонтанчиком подняли сухую землю, на лицо Щукина упал скошенный пулей стебель.

Вторая очередь… И Константин вдруг ощутил, что ему обожгло шею. Он дотронулся до неё и увидел на руке кровь. Пуля прошла навылет. Щукин сжал от боли зубы и впился пальцами в колючий бурьян. Он опасался, что его бойцы, лежавшие неподалеку от него, узнав о ранении, откроют огонь по врагу. А приказ был: не выдавать себя.

Константин почувствовал, что впадает в забытье. Очнулся в поту… У него начинался жар. Кровь на шее запеклась, нужно было перевязать рану, ведь ночью опять идти километров двадцать, если не больше. В августе ночи ещё короткие, надо торопиться. Константин оторвал рукав от гимнастёрки, перетянул рану. Держись, сержант! На тебя смотрят молодые бойцы. С тебя берут пример.

Степь медленно приходила в себя после нестерпимого зноя. Константин ощутил жажду: со вчерашнего дня во рту у него не было и глотка воды. Губы потрескались и болели. Хоть бы одну фляжку воды на всех!

Совсем стемнело. Поднявшись, Щукин огляделся и созвал бойцов. Через час-полтора бойцы попросили устроить привал. Сержант понял: о нём беспокоятся. И хотя идти ему было действительно трудно, сказал: «Нет, ребята, времени у нас мало. Надо шагать». Днём, когда они прятались, требовалось ещё больше нервов и выдержки, потому что немцы были буквально рядом. Рана ныла и кровоточила, но сержант держался. Главное — добраться к своим хоть ползком, полуживым, любой ценой, но добраться. И это придавало ему силы.

К своим они вышли вовремя. Как раз оставшиеся в живых бойцы полка были построены, перед тем как пойти на штурм Ефремова. К ним шагнул сержант с почерневшим лицом и глубоко запавшими глазами, с окровавленной повязкой на шее. Он с трудом расстегнул гимнастёрку. Под ней было сложенное вдвое Красное знамя полка.

— На знамя равняйсь! Смирно! — прозвучала команда.

Щукин бережно развернул тяжёлое бархатное полотнище с шёлковой бахромой по краям и поцеловал святыню, которую сберёг у своего сердца. А командир полка полковник Романенко подошёл к сержанту, обнял его.

— Спасибо за знамя, сынок, — сказал он Щукину.

Полк пошёл в бой, Ефремов был освобождён.

Впоследствии Щукин воевал в составе 18-го отдельного гвардейского дивизиона ПВО 14-й гвардейской кавалерийской дивизии, был командиром отделения крупнокалиберных пулемётов ДШК.

В ночь на 14 ноября 1943 года гвардии сержант Щукин участвовал в отражении трёх атак противника в Речицком районе Гомельской области. Невзирая на сильный огонь противника из всех видов оружия, смело и мужественно оставался на своём месте. Когда противник при очередной атаке сумел ворваться на огневые позиции батареи 76-мм пушек, выдвинул свои пулемёты и открыл шквальный огонь по противнику. Тот не выдержал и отступил, оставив на поле боя более 70 тел солдат. За этот подвиг гвардии сержант Щукин был награждён орденом Славы 3-й степени.

В боях в Гомельской области 11 апреля 1944 года гвардии сержант Щукин огнём пулемёта ДШК умело поддерживал наступление конногвардейцев, быстро перебрасывая свой пулемёт с одной позиции на другую. Под ураганным огнём противника Щукин оставался на своём посту. В одном только бою его расчёт подбил лёгкий танк и уничтожил 5 солдат противника. 14 апреля 1944 года расчёт Щукина в бою уничтожил пулемёт противника и 14 солдат. Был награждён орденом Красной Звезды.

21 января 1945 года в бою у польского города Калиш расчёт гвардии сержанта Щукина в бою поджёг автомашину с боеприпасами и подавил две пулемётные точки, пытавшиеся отрезать конногвардейцев от атакующих танков. 30 января 1945 года у переправы через реку Одер расчётом был подбит самолёт «Фокке-Вульф-190». Был награждён орденом Славы 2-й степени.

17 февраля 1945 года на западную окраину польского города Делитц (в настоящее время Долице) противник предпринял атаку. Под давлением превосходящих сил наши пехотные части отошли на новые рубежи, однако расчёт гвардии старшего сержанта Щукина остался на месте и кинжальным огнём пулемёта уничтожил 27 солдат и офицеров врага. Захвачены 2 ручных пулемёта, 3 автомата, 15 винтовок и 5 ружейных гранатомётов.

Через 3 часа противник предпринял новую атаку, но силами расчёта и сабельного взвода она была отбита с большими для противника потерями.

18 февраля противник предпринял сильную контратаку на северо-западную окраину города. Пехотные части вновь были вынуждены отойти, расчёты гвардии старшего сержанта Щукина и Клока остались на месте и массированным огнём разогнали противника. Он отступил, оставив на поле боя около 100 солдат и офицеров убитыми.

19 февраля расчёт Щукина отбил атаку автоматчиков на мост на реке Фауле Ина (Польша, в настоящее время Мале Ина), уничтожив 12 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии старший сержант Щукин был награждён орденом Славы 1-й степени.

Ордена Славы всех трёх степеней вручались Константину Щукину одновременно. Даже видавший виды Михаил Иванович Калинин удивился, прикалывая на грудь героя награды. «Поздравляю вас, вы удивительной отваги человек», – произнёс всесоюзный староста.

Оставив автограф на Рейхстаге, Щукин демобилизовался и вскоре приехал на Сахалин.

Виталий БОРИСОВ.

Справка

Константин Александрович Щукин родился в 1914 г. в с. Уян Иркутской губернии. В РККА с 1939 г.

Воевал в составе Сталинградского, Юго-Западного, 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в освобождении Польши, Германии. В 1945-м командир расчёта пулемёта ДШК 18-го гвардейского отдельного дивизиона ПВО 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта, гвардии старший сержант.

Полный кавалер ордена Славы (1943, 1945, 1945). Был также награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За отвагу».

На Сахалине проживал с 1948 года. Работал прорабом в строительной организации г. Холмска, в больнице Южно-Сахалинска.

В 1971 году вышел на пенсию. Умер в 1978-м.