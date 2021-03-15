Специалист по охране труда бюджетной структуры работала по подложному диплому

29-летняя жительница Охи при устройстве на работу в муниципальное казенное учреждение «Централизованная система образования» г. Охи в январе этого года предъявила работодателю диплом Тихоокеанского государственного университета с квалификацией «Бакалавр» по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»». С ценным сотрудником был заключен трудовой договор. Но выяснилось, что вуз указанный диплом этой гражданке не выдавал, сообщает пресс-служба прокуратуры по Сахалинской области.

Работница была уволена, а по материалам прокурорской проверки в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) при трудоустройстве.