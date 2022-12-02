Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» на молекулярном уровне изучили образцы вин, которые, согласно этикеткам, были произведены во Франции, Италии, Новой Зеландии, Аргентине, Грузии и других странах. И пришли к выводу, что он имеет единый источник происхождения. 80 бутылок из 100 — полная подделка, заявил президент НИЦ Михаил Ковальчук.

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