Пятница, 15 ноября, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Специалисты Российского Красного Креста обучают школьников

Фото: https://t.me/noglikiadm

Специалисты регионального отделения Российского Красного Креста провели мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи для ногликских школьников. В занятиях участвовали ученики младших и старших классов.

Для демонстрации действий при спасении жизни человека инструкторы использовали современное оборудование: манекены, жилеты для отработки приёма Геймлиха и другое.

Теперь школьники уже знают, как действовать в экстремальных ситуациях, когда человек подавился, получил травму или потерял сознание.

Предыдущая статья
Учитель музыки из п. Смирных Андрей Посохин стал победителем конкурса в Москве
Следующая статья
Детский социальный туризм становится популярным в регионе
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ