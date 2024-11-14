Специалисты Российского Красного Креста обучают школьников

Специалисты регионального отделения Российского Красного Креста провели мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи для ногликских школьников. В занятиях участвовали ученики младших и старших классов.

Для демонстрации действий при спасении жизни человека инструкторы использовали современное оборудование: манекены, жилеты для отработки приёма Геймлиха и другое.

Теперь школьники уже знают, как действовать в экстремальных ситуациях, когда человек подавился, получил травму или потерял сознание.