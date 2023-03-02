Специалисты сферы ЖКХ получат возможность улучшить жилищные условия

Вопрос о поддержке сотрудников, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона, прозвучал на встрече губернатора Валерия Лимаренко с членами Торгово-промышленной палаты области.

​– Не секрет, что сфера ЖКХ достаточно сложная и зарплаты не очень высокие. Хотелось бы, чтобы в регионе заработала программа поддержки специалистов сферы ЖКХ в части улучшения жилищных условий. Может это будет льготная ипотека или арендное жилье, – обратилась директор одной из управляющих компаний Алена Силачева.

Глава региона рассказал, что на федеральном уровне сейчас обсуждается программа арендного жилья именно для Дальнего Востока, согласно которой треть аренды будет оплачиваться из федерального бюджета, треть из регионального и треть жильцом.

​– Нам, безусловно, выгодна эта программа. Так мы сможем поддержать еще одну категорию специалистов, наряду с врачами, учителями и представителями других профессий, которые уже пользуются возможностями недорогой аренды жилья. Мы сегодня строим по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Треть всего строящегося жилья на Сахалине и Курилах – арендное и социальное. Будем предлагать варианты Правительству РФ для реализации программы в нашем регионе, – отметил Валерий Лимаренко.

Всего в арендном фонде Сахалинского ипотечного агентства около 2600 квартир по всей области. Сегодня строятся еще около 75 тысяч квадратных метров жилья – это порядка 1200 квартир. Стоимость аренды квартиры в таких домах в два раза ниже среднерыночной, сообщает пресс-служба регионального правительства.