Четверг, 13 марта, 2025
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Специалисты Шахтерской пекарни № 1 разрабатывают новые рецепты пасхальных куличей

Фото "Новости Углегорска".

На Пасху, а она будет отмечаться 20 апреля, углегорцам предложат не только классические с изюмом и цукатами куличи, но и с миндалём, творогом и апельсинами. Для любителей шоколада испекут кекс «Брауни».

Рецепты держатся в секрете. Но известно, что каждый этап создания хлебобулочного изделия под строгим контролем. Для безупречного результата отслеживаются точные пропорции теста и украшений. Известно – для идеального кулича важны правильные пропорции ингредиентов. Первые пробные партии уже проходят проверку.

Наталья ДЕСЯТОВА.

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