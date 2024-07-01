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Спецтехника для бойцов на СВО

Фото правительства Сахалинской области.

Правительство Сахалинской области передало военному командованию крупную партию спецтехники для сахалинских бойцов, которые проходят службу в зоне проведения специальной военной операции.

В ближайшее время на передовую поступят дизельные генераторы, БПЛА и системы для поражения вражеских беспилотников.

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с военным командованием Восточного военного округа и обсудил вопрос снабжения фронта и поддержки островных бойцов, проходящих службу в зоне проведения спецоперации. Также главе региона продемонстрировали снаряжение и технику, которую в скором времени направят на СВО, сообщила пресс-служба областного правительства.

 

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