Спецтехника для бойцов на СВО

Правительство Сахалинской области передало военному командованию крупную партию спецтехники для сахалинских бойцов, которые проходят службу в зоне проведения специальной военной операции.

В ближайшее время на передовую поступят дизельные генераторы, БПЛА и системы для поражения вражеских беспилотников.

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с военным командованием Восточного военного округа и обсудил вопрос снабжения фронта и поддержки островных бойцов, проходящих службу в зоне проведения спецоперации. Также главе региона продемонстрировали снаряжение и технику, которую в скором времени направят на СВО, сообщила пресс-служба областного правительства.