Спектакль Чехов-центра едет на фестиваль «Территория детства»

Экспертный совет первого Дальневосточного фестиваля для детей и о детях «Территория детства» подвел итоги конкурса дальневосточных детских спектаклей и объявил список театров, которые приедут в Благовещенск на фестиваль.

Постановка Чехов-цент­ра «Остров. Пересказ», премьера которого состоялась 26 февраля 2022 года, вошла в афишу фестиваля.

Этот спектакль поставлен московским режиссером Даниилом Романовым по мотивам произведения Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Все роли легендарного приключенческого романа исполнил артист Роман Болтаев. В спектакле использованы разные средства театральной выразительности, элементы драматического, кукольного, предметного театра. История получилась очень живой, интересной, атмосферной.

«Территория детства» пройдет в Благовещенске с 8 по 15 июня. Это первый и единственный Дальневосточный театральный фестиваль для детей и о детях. Фестиваль стал самым крупным амурским проектом, получившим наибольшую финансовую поддержку президентского фонда культурных инициатив.

Заявки на участие в фестивале подали 24 профессиональных театра из 14 дальневосточных городов. 17 театров приглашены на фестиваль.

Будут показаны 6 кукольных спектаклей и 11 постановок театров драмы и ТЮЗов.

Анна СКУДНОВА.