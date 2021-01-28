Спел на свою голову… Томаринский депутат взорвал интернет роликом, где он с детьми смакует текст нецензурной песни

Депутат городского собрания Томари Сергей Булатов – по всей видимости, поклонник «творчества» скандальной российской рэп-исполнительницы Татьяны Липницкой, выступающей под псевдонимом Бьянка.

За рулем крутой иномарки он не только слушает ее музыкальные записи, но и подпевает ей в свое удовольствие. А когда на заднем сиденье авто с ним едут малолетние сын и дочь, то вокалистов уже трое. И они, весело переглядываясь, все в тексте песни называют своими именами, как и Бьянка: «Я нарисую на снегу…, положенный на вас на всех». (Тот, что нарисован на снегу, и есть «главный герой» нецензурного произведения в стиле ритм-энд-блюз).

Пользователей социальных сетей возмутила отвязность депутата (к тому же члена КПРФ) и отца двоих детей. В своих комментариях они просят полицию и прокуратуру вмешаться в ситуацию. Проверку по этому факту собираются провести и коммунисты области, полагая, что Сергей Булатов, вопреки уставу КПРФ, нанес ущерб репутации партийца. Наказанием за проступок может быть даже исключение из рядов КПРФ.

Худая слава, особенно в интернете, бежит очень быстро. Вот уже и официальный телеграм-канал центра управления регионом удалил это видео из ТikTok и также присоединился к просьбам жителей области инициировать проверку полиции и прокуратуры по этому факту.

Вообще-то интересно получается. Скандальная поп-дива Бьянка написала нецензурную песню и разместила ее текст (без купюр и многоточий) в интернете.

Любой подросток может запросто заучить этот «шедевр» в подлиннике, а еще в качестве иллюстрации к нему увидеть цветную картинку того, что воображение Бьянки нарисовало на снегу. Между прочим, из интернета такое не удаляют, полицию и прокуратуру на помощь не зовут. Поп-диву не строжат. Дана полная свобода низкопробному творчеству.

Если было бы по-другому, то и у депутата Сергея Булатова, ясное дело, не появилось бы такой видеозаписи. Глядишь, и не запел бы он пошлую песню вместе с детьми…

Все это, конечно, так. Но в сегодняшнем бесцензурном мире прежде всего самому человеку надо иметь голову на плечах, чтобы ее не сносили шальные ветры вседозволенности. И оберегать детей, а не приобщать их к дурному.

Обнадеживающая новость: Госдума в третьем чтении приняла законопроект о регулировании соцсетей. Документ требует от их администраций самостоятельной блокировки постов с незаконным содержанием, в том числе и материалов, содержащих нецензурщину. Закон против мата вступит в силу буквально на днях – ориентировочно 1 февраля.

Людмила Николаева.