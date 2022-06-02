Спешите делать добро

Кулинарный мастер-класс для детей из малообеспеченных семей из Невельска и Юж­но-Сахалинска прошел в Южно-Сахалинске в честь Международного дня защиты детей. Его организовал участник проекта «Добрые дела карты сахалинца» предприниматель Сергей Белозеров.

Ребята в возрасте от 7 до 12 лет из Невельска и Южно-Сахалинска под руководством опытного шеф-повара и кондитера осваивали вкусную поварскую профессию – готовили пиццу, фруктовый салат и молочный коктейль.

Проект «Добрые дела карты сахалинца» – отличный пример взаимодействия бизнеса и власти, когда самые важные вопросы нуждающихся в помощи и поддержке сахалинцев берут на контроль не только органы власти, но и компании, представители бизнеса, волонтерские движения.

В рамках проекта «Добрые дела карты сахалинца» будет проведен конкурс на премию губернатора среди благотворителей, меценатов и волонтеров. Подать заявку можно на сайте https://eks.sakhalin.gov.ru/ в разделе «Добрые дела».

Участвовать в конкурсе могут коммерческие и некоммерческие организации, волонтерские движения и отдельные благотворители, которые оказывали помощь в 2021 – 2022 годах.

Прием заявок уже стартовал и продлится по октябрь этого года. Оценивать значимость инициатив будет экспертная конкурсная комиссия, в которую вошли представители регионального правительства, некоммерческих организаций и лидеры общественного мнения. В финале победителей и лауреатов определят на всенародном голосовании.

Виктор Кузнецов.