Спешите видеть, как танцует остров на фестивале в Южно-Сахалинске

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«Танцующий остров-2025». Под таким названием 6 апреля в областном центре народного творчества пройдёт хореографический фестиваль старшего поколения

Зрители смогут насладиться поединками солистов в спортивных танцах европейской программы, дуэлями среди пар массового танцевального спорта, а также спортивных пар среди сеньоров и гранд-сеньоров.

Мужчины сразятся за улыбки женщин в танце танго, а дамы порадуют исполнением «Венского вальса» на приз зрительских симпатий. Будут также разыграны кубки медленного вальса, танцев квикстеп и румба.

Завершит фестиваль достаточно новый для нашего региона конкурс линейного танца, для участия в котором заявились команды из Долинска, Корсакова, Холмска и Южно-Сахалинска.

Приходите посмотреть, яркие впечатления вам гарантированы!

Начало в 11 часов.

Адрес центра народного творчества: пр. Победы, 24.