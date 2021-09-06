Спешите заправиться. Случилось необыкновенное: Роснефть снизила цены на автомобильное топливо

На прошлой неделе, заезжая на АЗС Роснефти на заправку, автомобилисты не могли поверить глазам: цены на топливо изменились, но в сторону уменьшения. Все марки бензина – на 40 коп. за литр, солярка – на 20 коп. Теперь бензин Аи-92 стоит 48 руб. 95 коп. за литр, бензин Аи-95 – 50 руб. 65 коп., бензин Аи-98 – 59 руб. 55 коп., дизтопливо – 57 руб. 50 коп.

Конечно, в сахалинской истории бывали случаи, когда цена на моторное топливо уменьшалась. Но уменьшалась она на сущие копейки. Ныне же, после нескольких лет перманентного подъема стоимости, снижение значительное.

А вроде бы и предпосылок никаких не было. Весь август шли сообщения о росте цены на бензин. Более того, биржевой территориальный индекс бензина Аи-92 неоднократно бил исторические максимумы. Росла цена также на бензин Аи-95. По данным Росстата, увеличение стоимости бензина было выше среднего по России уровня роста цен. А вот дизельное топливо в первой половине августа дешевело каждую неделю на 0,22 – 0,42 проц.

В этих условиях правительство РФ приняло решение повысить минимальный порог продажи бензина на бирже с 11 до 12 проц. Рассматривались и другие меры донастройки биржевых торгов.

– В частности, временный запрет продажи топлива непроизводителями, запрет на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничения предельного роста внутри торговой сети, – сообщил вице-премьер Александр Новак.

Правительство также рассматривало возможность запрета экспорта бензина, если ситуация с оптовыми ценами ухудшится.

Но цены на бензин продолжали расти. Например, с 17 по 23 августа рост составил 0,31 проц. при инфляции 0,1 проц. в среднем по России, следует из данных Росстата. А с начала августа рост стоимости бензина также оказался выше уровня инфляции (1,02 проц. против 0,07 проц.). При этом с начала года цена выросла на 6,24 проц. при инфляции в 4,58 проц.

И только в конце августа ситуация стала меняться. Компании ТЭК, прислушавшись к еженедельным рекомендациям, стали насыщать предложением внутренний рынок. Как следствие, биржевые цены перешли к стабильному тренду на удержание и местами на снижение цен.

2 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что поставки топлива на внутренний рынок превысили уровни 2019 и 2020 годов. И задача министерства – удерживать цены в районе инфляции.

То есть министр не обещал, что цены остановят свой рост. Рано или поздно они могут поползти вверх. Так что спешите заправиться «дешевым» бензином.

Николай ПРАСОЛОВ.