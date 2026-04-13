Спортивная хроника: лыжи, бильярд, футбол

Данил Нечипоренко заехал в ТОП-10 лыжного марафона на 70 км

В Мурманской области завершился чемпионат России по лыжным гонкам, который стартовал в конце февраля в островной столице.

В Апатитах женщины бежали 50 км классическим стилем, а в Мончегорске мужчины вышли на классический масс-старт на 70 км.

Мужской забег выиграл теперь уже 31-кратный чемпион страны Александр Большунов.

Мастер спорта Данил Нечипоренко из Южно-Сахалинска показал девятый результат. Его время 02:54:13,9. От лидера сахалинец отстал на 1 минуту 18,5 секунды, сообщила пресс-служба островного минспорта.

В женском марафоне победила мастер спорта Карина Гончарова из Тюменской области. Единственная представительница Сахалинской области Вероника Дробитько заняла 30-е место (02:32:19,3).

Наш золотой дуэт

Софья Кузнецова и Данил Нечипоренко первенствовали на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.

Софья Кузнецова победила в забеге на 5 км свободным стилем. Ее результат 11:54,6. Она проигрывала на промежуточных отсечках, однако мощным финишным спуртом не только отыграла отставание, но и на 7,3 секунды опередила ближайшую конкурентку.

Данил Нечипоренко финишировал первым на дистанции 10 км (21:23,9). На отсечке 3,25 км сахалинский лыжник показал второе время, а затем вырвался в лидеры и не дал соперникам усомниться в своем превосходстве.

Масштабные состязания прошли в городе Апатиты Мурманской области и были посвящены памяти Владимира Беляева. Соревнования являются традиционными и проводятся с 1996 года.

Фото: https://vk.com/public210933311

Шар – в лузу

Сахалинские спортсмены Андрей Семикрас и Ян Чун Сик заработали серебряную и бронзовую награды в Хабаровске на краевом турнире по бильярдному спорту среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования собрали участников из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Москвы, Сахалинской области и Хабаровского края.

Сахалинскую команду представили четыре спортсмена из Южно-Сахалинска и Корсакова при поддержке региональной федерации бильярдного спорта.

Андрей Семикрас стал серебряным призёром в дисциплине «комбинированная пирамида» (категория ПОДА, сидя). Ян Чун Сик выиграл бронзу в этой же дисциплине в категории ПОДА (стоя).

Ещё двое представителей региона остановились в шаге от пьедестала. Кан Вон Чан занял четвёртое место в «комбинированной пирамиде» (ПОДА, стоя), а Александр Грибков – в дисциплине «свободная пирамида» (категория ОВЗ).

— Ребята состязались с сильнейшими игроками Дальнего Востока и Москвы и выступили на отлично. Теперь им предстоит подготовка к следующим соревнованиям. Отдельно благодарим федерацию Хабаровского края, оказавшую поддержку по встрече спортсменов – был предоставлен специальный автобус, организовали размещение и сопровождение спортсменов на высшем уровне, — отметила исполнительный директор сахалинской федерации бильярдного спорта Дарья Семенова.

Сахалинец Егор Ведерников дебютировал во второй футбольной лиге

Состоялся первый тур первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 4). В Жигулевске «Акрон-2» (Тольятти) разгромил «Динамо-Барнаул» со счетом 5:0.

В составе победителей на поле вышел Егор Ведерников, начинавший свой путь в футболе в спортшколе «Сахалин». Он отыграл весь матч, получив желтую карточку на 57-й минуте.

Это был дебют Егора на профессиональном уровне (ранее он сыграл 50+ матчей в первенстве среди молодежных команд за «Строгино» и московский «Локомотив»).

Фото: https://vk.com/fcakron_m